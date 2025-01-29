بين GPT وديب سيك .. أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم

خبرني - اختارت تقنيات الذكاء الاصطناعي أفضل تشكيلة في تاريخ العالمية والتي شهدت اختلافات بين أهم نموذجين لها.

وتسيطر شركتا "Deep Seek" الصينية و"Chat GPT" الأمريكية على سوق نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، وتعتبران الأفضل بينها.

وطلبت صحيفة "ماركا" الإسبانية من "Deep Seek" و"Chat GPT" اختيار أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم بناء على الأكواد وأنظمة التفكير الخاصة بكل نموذج.

وشهدت التشكيلتان مجموعة من التغييرات بين النموذجين، لكن مع بقاء القوام الرئيسي في واحداً.

تشكيلة Deep Seek

اختارت الشركة الصينية طريقة لعب 3-4-3، حيث ظهر أسطورة حراسة مرمى الاتحاد السوفييتي السابق - روسيا حاليا - ليف ياشين كحامٍ للعرين.

وتواجد أمامه 3 مدافعين أولهم فرانز بيكنباور أسطورة بايرن ميونخ وألمانيا وبطل العالم كلاعب في 1974 ومدرب في 1990.

وأمامه ظهر باولو مالديني أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا والمتوج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع الروسونيري ووصيف كأس العالم 1994 ويورو 2000.

الاسم الثالث كان الظهير البرازيلي كافو بطل كأس العالم 2002 و1994 مع السيليساو وبطل دوري أبطال أوروبا مع ميلان في 2007.

وفي وسط الملعب ظهر الثنائي الأرجنتيني الأسطوري، دييغو أرماندو مارادونا بطل كأس العالم 1986، وليونيل ميسي بطل المونديال في 2022 والحائز 8 مرات على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والمتوج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة.

وظهر معهما الفرنسي زين الدين زيدان بطل كأس العالم 1998 ودوري أبطال أوروبا 2002 مع ريال مدريد ويورو 2000، وإلى جانبه الأسطورة الهولندي يوهان كرويف المتوج 3 مرات بدوري أبطال أوروبا - النظام القديم مع أياكس - وأول من حقق الكرة الذهبية 3 مرات ووصيف كأس العالم 1974.

وفي الهجوم ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز 5 مرات على الكرة الذهبية وبطل يورو 2016 والمتوج 5 مرات بدوري أبطال أوروبا وأفضل هداف في تاريخ ريال مدريد والمنتخبات الوطنية وفي كرة القدم، والذي يدافع حالياً عن ألوان النصر السعودي.

وإلى جانبه جاء البرازيلي الظاهرة رونالدو بطل كأس العالم 2002 والمتوج مرتين بالكرة الذهبية، ومواطنه بيليه الوحيد الذي توج 3 مرات بكأس العالم واختير مناصفة مع مارادونا أفضل لاعب في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

التشكيلة

حراسة المرمى: ليف ياشين.

الدفاع: باولو مالديني وفرانز بيكنباور وكافو.

الوسط: يوهان كرويف وليونيل ميسي وزين الدين زيدان ودييغو مارادونا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو وبيليه ورونالدو.

شات GPT وDeep Seek



تشكيلة Chat GPT

على الجانب الآخر، لم تظهر تغييرات كبيرة في التشكيلتين لكن طريقة اللعب اختلفت من 3-4-3 في النموذج الصيني إلى 4-3-3 في الأمريكي.

وتشاركت التشكيلتان 9 أسماء دفعة واحدة وهي ياشين ومالديني وكافو ومارادونا وزيدان وميسي ورونالدو وبيليه وبيكنباور.

لكن النموذج الأمريكي وضع البرازيلي روبرتو كارلوس في الدفاع وهو أيقونة ريال مدريد والبرازيل في التسعينيات وبداية الألفية والمتوج بكأس العالم 2002 وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع الميرينغي.

وفي الوسط ظهر تشافي هيرنانديز وهو بطل كأس العالم 2010 مع إسبانيا والمتوج 4 مرات بدوري أبطال أوروبا مع البارسا، بينما خرج من التشكيلة الأولى الأسطورة الهولندي يوهان كرويف، والظاهرة البرازيلي رونالدو.

التشكيلة

حراسة المرمى: ليف ياشين.

الدفاع: باولو مالديني وفرانز بيكنباور وروبرتو كارلوس وكافو.

الوسط: تشافي هيرنانديز وزين الدين زيدان ودييغو مارادونا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو وبيليه وليونيل ميسي.