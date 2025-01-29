بين GPT وديب سيك .. أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - اختارت تقنيات الذكاء الاصطناعي أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم العالمية والتي شهدت اختلافات بين أهم نموذجين لها.
وتسيطر شركتا "Deep Seek" الصينية و"Chat GPT" الأمريكية على سوق نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، وتعتبران الأفضل بينها.
وطلبت صحيفة "ماركا" الإسبانية من "Deep Seek" و"Chat GPT" اختيار أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم بناء على الأكواد وأنظمة التفكير الخاصة بكل نموذج.
وشهدت التشكيلتان مجموعة من التغييرات بين النموذجين، لكن مع بقاء القوام الرئيسي في واحداً.
تشكيلة Deep Seek
اختارت الشركة الصينية طريقة لعب 3-4-3، حيث ظهر أسطورة حراسة مرمى الاتحاد السوفييتي السابق - روسيا حاليا - ليف ياشين كحامٍ للعرين.
وتواجد أمامه 3 مدافعين أولهم فرانز بيكنباور أسطورة بايرن ميونخ وألمانيا وبطل العالم كلاعب في 1974 ومدرب في 1990.
وأمامه ظهر باولو مالديني أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا والمتوج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع الروسونيري ووصيف كأس العالم 1994 ويورو 2000.
الاسم الثالث كان الظهير البرازيلي كافو بطل كأس العالم 2002 و1994 مع السيليساو وبطل دوري أبطال أوروبا مع ميلان في 2007.
وفي وسط الملعب ظهر الثنائي الأرجنتيني الأسطوري، دييغو أرماندو مارادونا بطل كأس العالم 1986، وليونيل ميسي بطل المونديال في 2022 والحائز 8 مرات على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والمتوج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة.
وظهر معهما الفرنسي زين الدين زيدان بطل كأس العالم 1998 ودوري أبطال أوروبا 2002 مع ريال مدريد ويورو 2000، وإلى جانبه الأسطورة الهولندي يوهان كرويف المتوج 3 مرات بدوري أبطال أوروبا - النظام القديم مع أياكس - وأول من حقق الكرة الذهبية 3 مرات ووصيف كأس العالم 1974.
وفي الهجوم ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز 5 مرات على الكرة الذهبية وبطل يورو 2016 والمتوج 5 مرات بدوري أبطال أوروبا وأفضل هداف في تاريخ ريال مدريد والمنتخبات الوطنية وفي كرة القدم، والذي يدافع حالياً عن ألوان النصر السعودي.
وإلى جانبه جاء البرازيلي الظاهرة رونالدو بطل كأس العالم 2002 والمتوج مرتين بالكرة الذهبية، ومواطنه بيليه الوحيد الذي توج 3 مرات بكأس العالم واختير مناصفة مع مارادونا أفضل لاعب في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
التشكيلة
حراسة المرمى: ليف ياشين.
الدفاع: باولو مالديني وفرانز بيكنباور وكافو.
الوسط: يوهان كرويف وليونيل ميسي وزين الدين زيدان ودييغو مارادونا.
الهجوم: كريستيانو رونالدو وبيليه ورونالدو.
شات GPT وDeep Seek
تشكيلة Chat GPT
على الجانب الآخر، لم تظهر تغييرات كبيرة في التشكيلتين لكن طريقة اللعب اختلفت من 3-4-3 في النموذج الصيني إلى 4-3-3 في الأمريكي.
وتشاركت التشكيلتان 9 أسماء دفعة واحدة وهي ياشين ومالديني وكافو ومارادونا وزيدان وميسي ورونالدو وبيليه وبيكنباور.
لكن النموذج الأمريكي وضع البرازيلي روبرتو كارلوس في الدفاع وهو أيقونة ريال مدريد والبرازيل في التسعينيات وبداية الألفية والمتوج بكأس العالم 2002 وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات مع الميرينغي.
وفي الوسط ظهر تشافي هيرنانديز وهو بطل كأس العالم 2010 مع إسبانيا والمتوج 4 مرات بدوري أبطال أوروبا مع البارسا، بينما خرج من التشكيلة الأولى الأسطورة الهولندي يوهان كرويف، والظاهرة البرازيلي رونالدو.
التشكيلة
حراسة المرمى: ليف ياشين.
الدفاع: باولو مالديني وفرانز بيكنباور وروبرتو كارلوس وكافو.
الوسط: تشافي هيرنانديز وزين الدين زيدان ودييغو مارادونا.
الهجوم: كريستيانو رونالدو وبيليه وليونيل ميسي.
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