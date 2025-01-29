بيكهام يعترف: ميسي عائد إلى برشلونة

خبرني - كشف ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، الوجهة التالية لقائد الفريق، الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ليونيل انتقل إلى إنتر ميامي في عام 2023 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، ويرتبط مع النادي بعقد حتى عام 2025.

وتتضمن الصفقة خيار التمديد لمدة 12 شهرًا، وهو ما من شأنه أن يبقي ميسي في الملاعب حتى النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2026.

ومع ذلك، فإن ميسي لم يخف أبدًا رغبته العميقة في العودة إلى ناديه المفضل برشلونة، وهو ما أكده ديفيد بيكهام.

وقال بيكهام، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا: "أود أن يعيش ميسي في ميامي عندما يعتزل، لكن ليو أخبرني بأنه يفكر فقط في العيش بالقرب من كامب نو (معقل برشلونة)".

وأضاف: "لا يوجد لاعب يحب برشلونة بقدر ما يحبه ميسي، يمكنك رؤية شعار النادي على ساقه، وحتى على زجاجة المياه الخاصة به".

وتأتي تصريحات بيكهام في الوقت الذي كشفت فيه الإعلامية الأرجنتينية يانينا لاتوري، صديقة عائلة ميسي، قبل أيام أن صاحب الـ37 عاما قرر العودة لبرشلونة.

وقالت لاتوري: "أخبرني ميسي بأنه عندما ينهي مسيرته في إنتر ميامي سيعود للعيش في برشلونة، "سألته (ألن تبقى في ميامي؟).. فقال (لا لا، مكاني هناك)".

يذكر أن ميسي بدأ مسيرته المبهرة في سن الـ13 عندما انضم إلى أكاديمية برشلونة للشباب "لاماسيا"، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2004، إلى أن رحل في 2021 بعد نجاحات أسطورية.

ومع 672 هدفًا سجلها خلال فترة لعبه هناك، حفر ميسي اسمه في كتب التاريخ باعتباره الهداف التاريخي لبرشلونة.