هآرتس: ترمب ينظر للقضية الفلسطينية بمنظور استيطاني

خبرني - قالت صحيفة هآرتس العبرية ان فكرة الرئيس الاميركي دونالد بنقل أكبر عدد من أهل غزة تعكس مدى رؤيته الاستعمارية الكلاسيكية في التعامل مع القضايا الدولية.

واضافت الصحيفة : ترمب ومستشاروه ينظرون إلى القضية الفلسطينية بمنظور استيطاني بحت.

واردفت : يظهر ترمب وكأنه يسعى إلى "تخفيف العبء" عن الفلسطينيين وكأنهم قطيع يقاد بواسطة الكاوبوي ترمب.

وبينت الصحيفة ان ترمب بنى حملته الانتخابية على معاداة اللاجئين والآن يتوقع من الدول العربية استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت ان سيناريو تهجير الفلسطينيين مستحيل حتى لو احتفل اليمين الإسرائيلي بتصريحات ترمب.

وبينت ان الصور القادمة من ممر نتساريم تثبت أنهم ليسوا شعبا يبحث عن فرصة للرحيل بل شعب متمسك بحقه في العيش على أرضه بكرامة.

واردفت : يحب ترمب الصفقات التجارية وينظر إلى الشرق الأوسط بعيون رجل أعمال في مجال العقارات.

