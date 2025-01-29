هآرتس: ترمب ينظر للقضية الفلسطينية بمنظور استيطاني

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قالت صحيفة هآرتس العبرية ان فكرة الرئيس الاميركي دونالد ترمب بنقل أكبر عدد من أهل غزة تعكس مدى رؤيته الاستعمارية الكلاسيكية في التعامل مع القضايا الدولية.
واضافت الصحيفة : ترمب ومستشاروه ينظرون إلى القضية الفلسطينية بمنظور استيطاني بحت.
واردفت : يظهر ترمب وكأنه يسعى إلى "تخفيف العبء" عن الفلسطينيين وكأنهم قطيع يقاد بواسطة الكاوبوي ترمب.
وبينت الصحيفة ان ترمب بنى حملته الانتخابية على معاداة اللاجئين والآن يتوقع من الدول العربية استقبال اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت ان سيناريو تهجير الفلسطينيين مستحيل حتى لو احتفل اليمين الإسرائيلي بتصريحات ترمب.
وبينت ان الصور القادمة من ممر نتساريم تثبت أنهم ليسوا شعبا يبحث عن فرصة للرحيل بل شعب متمسك بحقه في العيش على أرضه بكرامة.
واردفت : يحب ترمب الصفقات التجارية وينظر إلى الشرق الأوسط بعيون رجل أعمال في مجال العقارات.
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