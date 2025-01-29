امر تنفيذي مرتقب من ترمب لمكافحة معاداة السامية .. وهذه تفاصيله

خبرني - قالت صحيفة نيويورك بوست ان الرئيس الأميركي دونالد قد يصدر اليوم أمرا تنفيذيا بشأن مكافحة معاداة السامية.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة حكومية ان الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الفدرالية بإيجاد طرق لترحيل النشطاء المناهضين لليهود.

وبينت ان الأمر التنفيذي ينص على أن يزود رؤساء الوكالات البيت الأبيض بتوصيات في غضون 60 يوما.

كما اشارت الى ان الأمر التنفيذي يحدد خططا لوزارة العدل للتحقيق في أي خطابات مؤيدة لحماس.

وبحسب الصحيفة ، ينص الأمر التنفيذي على ترحيل أجانب ينتهكون القانون بمن فيهم ناشطون مناهضون لإسرائيل.