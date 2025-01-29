امر تنفيذي مرتقب من ترمب لمكافحة معاداة السامية .. وهذه تفاصيله

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قالت صحيفة نيويورك بوست ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يصدر اليوم أمرا تنفيذيا بشأن مكافحة معاداة السامية.
ونقلت الصحيفة عن وثيقة حكومية ان الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الفدرالية بإيجاد طرق لترحيل النشطاء المناهضين لليهود.
وبينت ان الأمر التنفيذي ينص على أن يزود رؤساء الوكالات البيت الأبيض بتوصيات في غضون 60 يوما.
كما اشارت الى ان الأمر التنفيذي يحدد خططا لوزارة العدل للتحقيق في أي خطابات مؤيدة لحماس.
وبحسب الصحيفة ، ينص الأمر التنفيذي على ترحيل أجانب ينتهكون القانون بمن فيهم ناشطون مناهضون لإسرائيل.
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