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نور سليمان الترك مبارك التخرج

1/29/2025 3:01:42 PM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - الدكتور عمر الترك و أولاده مراد و مجدي و مالك يهنؤن نور سليمان الترك بمناسبة تخرجها من الجامعة الاردنية تخصص اللغات (تركي - انجليزي) بتقدير جيد جدا

الف مبارك و منها للأعلى

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