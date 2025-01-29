نور سليمان الترك مبارك التخرج
التاريخ
1/29/2025 3:01:42 PM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - الدكتور عمر الترك و أولاده مراد و مجدي و مالك يهنؤن نور سليمان الترك بمناسبة تخرجها من الجامعة الاردنية تخصص اللغات (تركي - انجليزي) بتقدير جيد جدا
الف مبارك و منها للأعلى
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