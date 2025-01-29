البنك الأردني الكويتي يواصل ريادته في مجال الاستدامة ويحصل على اعتماد عالمي جديد في كفاءة الطاقة



خبرني - في إطار التزامه الراسخ بالاستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادة ISO 50001:2018 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليكمل سلسلة من الاعتمادات العالمية التي حصل عليها البنك في وقت سابق في مجالات الطاقة، والمباني الخضراء، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، كما يعزز هذا الإنجاز من مكانة "الأردني الكويتي" كمؤسسة سباقة في تطبيق الممارسات البيئية المستدامة، ويعكس رؤيته الطموحة لبناء مستقبل أكثر استدامة من خلال تطوير سياسات مبتكرة وكفاءة عالية في إدارة موارده.

و قد قام مدير عام شركة TUV Austria المهندس محمود مصطفى بتسليم الشهادة للسيد الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، بحضور شخصيات بارزة، من بينهم السفيرة النمساوية لدى المملكة ماريكيه تسيمبورغ ، ومدير التسويق والعلاقات العامة في السفارة السيد رعد شرايرة، إلى جانب رئيس قطاع العمليات والمساندة، ورئيس الشؤون الإدارية، ومدير دائرة الهندسة والسلامة والبيئة.

وفي هذه المناسبة، قال السيد هيثم البطيخي:" فخورون بحصولنا على شهادة ISO 50001 التي تؤكد التزامنا بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، ليس فقط من أجل تحسين كفاءة عملياتنا وتقليل استهلاك الطاقة، بل أيضاً من أجل الإسهام الفعلي في تقليل البصمة الكربونية ودعم الجهود الوطنية والعالمية لمواجهة التغير المناخي".

وأضاف البطيخي:" أن هذه الشهادة هي تتويج لعمل جماعي وجهود متواصلة من فريق عملنا لتطبيق حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة. ويسعدنا بأن نكون من أوائل المؤسسات المالية في الأردن التي تلتزم بهذه المعايير، ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم مجتمعنا وبيئتنا."

من جانبه، هنأ مدير عام شركة TUV Austria المهندس محمود مصطفى، البنك الأردني الكويتي على هذا الإنجاز المتميز، موضحاً أن هذه الشهادة هي تأكيد فعلي على التزام البنك بالممارسات المستدامة والابتكار في إدارة الطاقة، وأن هذه الشهادة ليست مجرد إنجاز يُضاف إلى سجل البنك الحافل، بل هي دليل ملموس على التزامه بالتحسين المستمر وتحقيق نتائج عملية ملموسة في كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وأعرب المهندس مصطفى عن اعتزاز TUV Austria بشراكتها مع البنك الأردني الكويتي الذي يضع معايير جديدة في مجال الاستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأردني الكويتي يعد من البنوك الرائدة في مجال الاستدامة حيث يطلق دائما مبادرات متعددة، لكل منها أهداف واضحة تتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب قدرة هذه المبادرات على تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.

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