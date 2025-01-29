ضريبة الدخل: لا تغيير على آلية فرض الضريبة المقطوعة على النقل

خبرني - ضمن منهجية دائرة ضريبة والمبيعات بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية لتمكين أعضائها من الالتزام بالتشريعات الضريبية، التقى المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بممثلي قطاع النقل بخصوص آلية انضمام أعضاء نقابة أطباء الاسنان إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أسوة بباقي القطاعات الجهات الملزمة بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي وخطاب البنا.

وقال أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لن يرتب أي تغيير على آلية فرض الضريبة المقطوعة على قطاع النقل والدائرة حريصة على حل أي تحديات تواجه القطاع ومعالجة أي مشاكل تواجهه وكذلك عدم تعريض الأعضاء لأي غرامات أو مخالفات وكذلك العمل على توفير كل وسائل الدعم والاسناد الفني، وتخصيص فرق للإرشاد والتوعية بكيفية الربط على نظام الفوترة أسوة بباقي القطاعات.