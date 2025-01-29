ضريبة الدخل: لا تغيير على آلية فرض الضريبة المقطوعة على النقل

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - ضمن منهجية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية لتمكين أعضائها من الالتزام بالتشريعات الضريبية، التقى المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بممثلي قطاع النقل بخصوص آلية انضمام أعضاء نقابة أطباء الاسنان إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أسوة بباقي القطاعات الجهات الملزمة بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي وخطاب البنا.
وقال أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لن يرتب أي تغيير على آلية فرض الضريبة المقطوعة على قطاع النقل والدائرة حريصة على حل أي تحديات تواجه القطاع ومعالجة أي مشاكل تواجهه وكذلك عدم تعريض الأعضاء لأي غرامات أو مخالفات وكذلك العمل على توفير كل وسائل الدعم والاسناد الفني، وتخصيص فرق للإرشاد والتوعية بكيفية الربط على نظام الفوترة أسوة بباقي القطاعات.
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