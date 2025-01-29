أمين عمان: تخفيض رسوم تراخيص البناء بنسبة 75%

خبرني – أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء نظاماً معدلاً لنظام الأبنية في عمان (2025)، يهدف إلى معالجة عقبات توصيل المياه والكهرباء للمباني المخالفة، مع تخفيض الرسوم بنسبة تصل إلى 75% لتشجيع الترخيص، وفق ما أكده أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة خلال لقاء مع عدد من النواب اليوم.

وناقش الطرفان تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع توجيهات الملك عبدالله الثاني.

فيما كشف الشواربة عن خطة أمانة عمان الاستراتيجية (2022-2026) التي تشمل تطوير البنية التحتية، كشبكات تصريف الأمطار، وافتتاح“شاطئ عمان السياحي” قبل منتصف 2024.

وأشار النائب خميس عطية إلى دعم كتلة“إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، لمشاريع الأمانة، خاصة مشروع“الباص سريع التردد” الذي حقق نجاحاً ملحوظاً.

وبحث أمين عمان مع النواب، تسهيل ترخيص المباني المخالفة مع ضمان الحق العام وسيادة القانون، وإجراءات تحسين خدمات النقل والصحة والبيئة ضمن الخطة الخمسية، وتعزيز الشراكات بين الأمانة ومجلس النواب لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.