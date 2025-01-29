في سوريا ... سباق مع الزمن لتوثيق الفظائع والعثور على المفقودين

(MENAFN
- Swissinfo)
لا يزال مصير مئات الآلاف من المفقودين والمفقودات، بعد مرور أزيد من شهر على تحرير المتمردين للسجناء والسجينات، لغزا محيّرا في سوريا. وبالنسبة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن الوقت ينفذ للحفاظ على الأدلة على الجرائم التي ارتكبها الدكتاتور المخلوع، بشار الأسد.
تم نشر هذا المحتوى على
29 يناير 2025 - 08:07
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En Syrie, la course pour documenter les atrocités et retrouver les disparus
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بعد مرور أزيد من شهر على تحرير المتمردين للمعتقلين والمعتقلات، من السجون السورية، لا تزال عشرات الآلاف من العائلات، دون معلومات عن أحبائها. ويبحث البعض يائسا، في الزنازين، وحتى المقابر الجماعية، حيث ينكشف جحيم سجون نظام الأسد.
وتشدد الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن جمع الأدلة على جرائم الحرب وحفظها، بمثابة سباق مع الزمن. وتلح جينيفر فينتون، المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، في جنيف، على أهمية“الحفاظ على مراكز الاحتجاز، والمقابر الجماعية، وأي وثائق ذات صلة لمساعدة العائلات، في سعيها لتحقيق العدالة. كما تبرز الضرورة الملحة لجمع أدلة الفظائع المرتكبة، وتوثيقها، لتحديد هوية المسؤولين والمسؤولات عن ارتكابها، وفقاً للقانون الإنساني الدولي”.
أكثر من 100 ألف مفقود ومفقودة
يشكل هذا الأمر تحديا كبيرا. فقد وثّقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن، أكثر من 43 ألف إشعار بحالة اختفاء. وذكر ستيفان ساكاليان، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أن“هذا الرقم الكبير، لا يعكس سوى طلبات العائلات للحصول على مساعدة اللجنة الدولية، وندرك أن العدد الفعلي لحالات الاختفاء، أعلى من ذلك بكثير”.
ويوجد ما بين 130،000 إلى 200،000 شخص في عداد المفقودينرابط خارجي في سوريا، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة واللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين. وأفادت التقارير بوفاة مئات الآلاف في مراكز الاعتقال التابعة لنظام بشار الأسد منذ عام 2011، بمن في ذلك الآلاف من النساء، وحتى الأطفال.
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