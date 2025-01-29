تجارة عمان تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل في الرياض

خبرني - شارك مدير عام غرفة تجارة عمان غالب حجازي في أعمال المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل، الذي انطلق اليوم الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك حجازي في جلسة حوارية تحت عنوان "تصاعد التوترات في سياق التغيرات العالمية" التي تناولت التغيرات العالمية الكبيرة مثل الاندماجات وإعادة الهيكلة، تسارع استخدام الذكاء الصناعي في أماكن العمل، استمرار الأتمتة، تغييرات سلاسل الإمداد، وتحول الاقتصادات نحو الاستدامة البيئية، ومدى تاثير تلك التغيرات واثارها على العماله والجهود المطلوبه من أصحاب العلاقه لرفد سوق العمل بالكفاءات والمهارات التي توائم ومتطلبات العصر الجديد خاصه التكنولوجيا الرقميه والتحول الاخضر والذكاء الصناعي.

وأكد حجازي على ضرورة التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها الأسواق العالمية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العمالية لمواجهة التحديات الجديدة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتغيرات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن هذه التغيرات تستدعي تحسين المهارات وتوفير التدريب المستمر للعمال لضمان تأهيلهم للفرص الجديدة في السوق، مع الحفاظ على استقرار الأجور وضمان الأمن الوظيفي.

وبين حجازي أن تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب استراتيجيات مبتكرة تجمع بين تحسين بيئة العمل ورفع مستوى التدريب المهني، مشيراً إلى أن القطاعين العام والخاص يجب أن يعملا معاً لتوفير حلول تضمن حقوق العمال وتعزز من قدرتهم على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق.

كما أكد على أهمية تعزيز بيئات عمل مرنة قادرة على استيعاب هذه التحولات، مع التركيز على ضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تدعم هذه التحولات بشكل منصف وفعال.

يشار الى ان المؤتمر المنظم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنميه الاجتماعيه يهدف

إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل و تعزيز الزخم في سوق العمل وتحسين جودة التعليم والتدريب و توفير فرص عمل متوازنة ومفيدة و تعزيز التعاون الدولي من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاع الحكومي والخاص بمشاركة أكثر من 150متحدثا خلال أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل.