Wednesday, 29 January 2025 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصة ألفا التعليمية تطلق اكبر حملة تعليمية مجانية للطلاب في غزة

1/29/2025 8:21:37 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أطلقت منصة الفا مبادرة للأهل في قطاع غزة وهي تقديم الدعم التعليمي للطلاب في غزة الذين انقطعوا عن التعليم طوال فترة الحرب


و قال الأستاذ محمد محيسن وهو من مؤسسي منصة ألفا: أن تماشيًا مع رؤى جلالة الملك القائد المفدى في توفير أقصى ما يمكن توفيره من دعم للأهل في قطاع غزة فإن منصة ألفا التعليمية تتطلع أن يكون لها دور في تقديم الدعم التعليمي للطلاب في قطاع غزة الذين انقطعوا عن التعليم طوال فترة الحرب.


من جهته قال الأستاذ محمد الجنايني وهو المؤسس الثاني لمنصة ألفا أن خطة المنصة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولى ستعمل فيها المنصة على تصوير المنهاج التعليمي المقرر في غزة والعمل على بثه مجانًا لأبنائنا الطلبة في القطاع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وموقع المنصة الخاص في القطاع والمرحلة الثانية هو تجهيز استديوهات تعليمية وتوفير معلمين من داخل القطاع لتقديم الخدمه التعليمية الإلكترونية للطلبة داخل القطاع على نفقة المنصة الخاصة.


والجدير ذكره ان اصحاب المنصة كانوا قد التقوا مع رئيس مجلس النواب احمد الصفدي واطلعوه على المبادرة حيث بارك الخطوة ووجه مدير لجنة التربية محمد الرعود لدراسة الفكرة وتقديم الدعم اللوجيستي حيث التقى الرعود اصحاب المنصة ووعدهم بعرض المبادرة على اعضاء اللجنة

وحضر اللقاء الاستاذ سامي خضر المدير التنفيذي للمنصة والأستاذ فراس خليفة المدير العام للمنصة

MENAFN29012025000151011027ID1109143790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث