منصة ألفا التعليمية تطلق اكبر حملة تعليمية مجانية للطلاب في غزة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أطلقت منصة الفا مبادرة للأهل في قطاع غزة وهي تقديم الدعم التعليمي للطلاب في غزة الذين انقطعوا عن التعليم طوال فترة الحرب
و قال الأستاذ محمد محيسن وهو من مؤسسي منصة ألفا: أن تماشيًا مع رؤى جلالة الملك القائد المفدى في توفير أقصى ما يمكن توفيره من دعم للأهل في قطاع غزة فإن منصة ألفا التعليمية تتطلع أن يكون لها دور في تقديم الدعم التعليمي للطلاب في قطاع غزة الذين انقطعوا عن التعليم طوال فترة الحرب.
من جهته قال الأستاذ محمد الجنايني وهو المؤسس الثاني لمنصة ألفا أن خطة المنصة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولى ستعمل فيها المنصة على تصوير المنهاج التعليمي المقرر في غزة والعمل على بثه مجانًا لأبنائنا الطلبة في القطاع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وموقع المنصة الخاص في القطاع والمرحلة الثانية هو تجهيز استديوهات تعليمية وتوفير معلمين من داخل القطاع لتقديم الخدمه التعليمية الإلكترونية للطلبة داخل القطاع على نفقة المنصة الخاصة.
والجدير ذكره ان اصحاب المنصة كانوا قد التقوا مع رئيس مجلس النواب احمد الصفدي واطلعوه على المبادرة حيث بارك الخطوة ووجه مدير لجنة التربية محمد الرعود لدراسة الفكرة وتقديم الدعم اللوجيستي حيث التقى الرعود اصحاب المنصة ووعدهم بعرض المبادرة على اعضاء اللجنة
وحضر اللقاء الاستاذ سامي خضر المدير التنفيذي للمنصة والأستاذ فراس خليفة المدير العام للمنصة
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