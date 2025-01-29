منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان أول برنامج للأمن السيبراني لطلاب العقبة

خبرني - أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)؛ أول برنامج لتنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني، في فرع المنصة المتواجد في مقر الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بمجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، وخصصته لطلاب جامعات محافظة العقبة.

ويستمر البرنامج الذي يشارك به 23 طالباً وطالبة من عدّة جامعات في العقبة، على مدار شهر كامل، ويشتمل على 120 ساعة تدريبية مكثّفة تجمع بين التدريبَين النظري والعملي، ويتناول مجالات أمن الشبكات ونظام تشغيل لينكس والأمن السيبراني التأسيسي والمتقدم والاختراق الأخلاقي وتحقيقات الأدلة الرقمية، وغيرها من المجالات التي تعد كفيلة بتطوير المهارات التقنية والفنية في مجال الأمن السيبراني للطلبة المشاركين، يقدّمها مدربون ومختصون من أكاديميّة“Cyber Shield” التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، كما سيحصل الطلبة المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الأكاديميّة لمساعدة الطلبة في بناء مهاراتهم وفتح آفاق جديدة تساند مسيرتهم الأكاديمية، حيث أن الطلبة المشاركين يدرسون تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات ذات الصلة.

ويأتي إطلاق منصّة زين للبرنامج لطلاب الجامعات في محافظة العقبة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، والتي تهدف من خلالها إلى دعم الشباب والرياديين والمبتكرين في محافظات جنوب المملكة لا سيما محافظة العقبة، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المساهمة في تمكين الطلبة من اكتساب مهارات متقدمة تسهم في تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مستقبلاً في مجال الأمن السيبراني الذي يشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، وتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال وسط الحاجة المتزايدة لمتخصصين بهذا المجال الهام.

يذكر بأن منصّة زين للإبداع (ZINC) كانت قد أطلقت نسختين من برنامج الأمن السيبراني في فروعها المتواجدة في عدد من الجامعات الأردنية، بالشراكة مع أكاديمية "سايبر شيلد" التابعة للمركز الاردني للتصميم والتطوير والمختصة بتقديم دورات متخصصة ونوعية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتشفير، لتواصل دعمها للطلبة من مرتادي فروعها المتواجدة في الجامعات، وتطوير مهاراتهم في أهم مجالات التكنولوجيا في ظل التحول الرقمي والتطورات الهائلة والمتسارعة التي يشهدها العالم.