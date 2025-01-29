الملك يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي

خبرني - شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو.

ويأتي توقيع الاتفاقية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تأكيدا على أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتقديرا لدور المملكة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة.

كما تتضمن الاتفاقية بنودا حول تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وتؤكد الاتفاقية تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي أعلنا في تموز 2024 رغبتهما بالعمل نحو الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية، والبناء على اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي وقعت عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 ولا تزال فاعلة.

وتعقيبا على توقيع الاتفاقية، قالت فون دير لاين إن الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، وله دور محوري في استقرار الإقليم.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تعمق علاقات الصداقة المتينة بين الجانبين، وتهدف لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

ووقعت الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الاتحاد الأوروبي المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا.

وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني في بلجيكا يوسف البطاينة.