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اللهم ارزقني الجنة.. آخر ما قال حسن العنزي قبل وفاته مع والدته بحادث أليم

1/29/2025 6:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب حسن عماد العنزي ووالدته اسماء مصلح السميران إثر حادث سير أليم في المفرق امس الثلاثاء .
وقال ابن خالة الفقيد لـ "الوكيل الإخباري" ان خالته وابنها المرحوم حسن كانا محبوبين وعرفا بطيب اخلاقهما . مشيرا بأن حسن كان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية.. واخر ما تحدث به لزميله قبل الحادث "اللهم ارزقني الجنة" ليفارق الحياة مساءً بحادث تصادم .
وبين ان الحادث وقع على تقاطع يدعى " تقاطع ثغرت الجب" وهو تقاطع خطير ووقع عليه الكثير من الحوادث المميتة .
ونعى الفقيد الراحل ووالدته العديد من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي .
إلى رحمة الله

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