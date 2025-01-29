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رمضان 2025: نجوم الفن يتحدون أنفسهم بأدوار جديدة ومفاجآت مثيرة

1/29/2025 6:14:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سيشهد رمضان 2025 منافسة قوية بين النجوم الذين سيطلون بأدوار جديدة كليًا لم يسبق لهم تقديمها من قبل، في مسلسلات تتنوع بين الدراما والكوميديا. في مقدمة هؤلاء النجوم محمد هنيدي، أحمد مكي، أمينة خليل، دنيا سمير غانم، مصطفى شعبان، أكرم حسني، وأحمد أمين.
محمد هنيدي سيخوض لأول مرة تجربة تقديم شخصية محامي شرير في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث يتعرض لمحاكاة من خلال دوره المحامي الذي يدخل في غيبوبة لـ20 عامًا، ليعود بعد ذلك ويواجه صراعاته الماضية.
أحمد مكي سيبتعد عن الكوميديا في رمضان 2025 ليجسد شخصية "شمس" في مسلسل "الغاوي"، حيث يؤدي دور السجين الذي يلتقي بالمنتجة عائشة بن أحمد التي ترغب في تحويل قصة حياته إلى عمل فني.
مصطفى شعبان يشارك في مسلسل "حكيم باشا"، حيث يجسد شخصية صعيدية لأول مرة في مسيرته، ويكشف المسلسل عن صراع في عالم الجريمة وتجارة الآثار في الصعيد.
أكرم حسني يقدم للمرة الأولى دور طيار في مسلسل "الكابتن"، الذي يعد من أعمال الخيال العلمي، ويشاركه في البطولة سوسن بدر وآية سماحة.
أحمد أمين يتحدى نفسه في مسلسل "النص"، حيث يؤدي دور لص يتحول إلى بطل شعبي يقود مقاومة الاحتلال البريطاني، في مسلسل مستوحى من "مذكرات نشال".
دنيا سمير غانم تقوم بتقديم دور المطلقة في مسلسل "عايشة الدور"، الذي يسلط الضوء على التفاهم في العلاقات والمواقف الكوميدية المترتبة على اختلاف الشخصيات.
أمينة خليل تقدم لأول مرة دور امرأة محجبة في مسلسل "لام شمسية"، الذي يناقش قضايا الأطفال واستغلالهم، ويعكس قضايا حساسة في المجتمع.
تتعدد أدوار النجوم في رمضان 2025، مما يجعل هذا الموسم مليئًا بالمفاجآت الفنية التي ستثير تفاعل الجمهور.

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