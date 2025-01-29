الملك يعقد اليوم لقاءات مع عدد من القيادات الأوروبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأربعاء، لقاءات منفصلة مع قيادات أوروبية خلال زيارة عمل إلى بلجيكا.



وتشمل لقاءات جلالة الملك؛ جلالة الملك فيليب، مملكة بلجيكا.



كما يلتقي جلالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة الأوروبي روبرتا ميتسولا.



ويشهد جلالته خلال الزيارة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.