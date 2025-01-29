الملك يعقد اليوم لقاءات مع عدد من القيادات الأوروبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الأربعاء، لقاءات منفصلة مع قيادات أوروبية خلال زيارة عمل إلى بلجيكا.
وتشمل لقاءات جلالة الملك؛ جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا.
كما يلتقي جلالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.
ويشهد جلالته خلال الزيارة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
MENAFN29012025000208011052ID1109142856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.