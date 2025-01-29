تعرف على أبرز ضيوف رامز جلال في رمضان 2025 والأجور المتوقعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ينتظر الجمهور بشغف كبير برنامج المقالب الرمضاني الشهير الذي يقدمه النجم المصري رامز جلال في رمضان 2025، والذي يشتهر بطابعه الكوميدي وأفكاره المبتكرة. ومن المتوقع أن يستضيف رامز هذا العام عددًا من النجوم والمشاهير في مجالات متنوعة، سواء في مجال الفن أو الرياضة.



أبرز النجوم في البرنامج

من الرياضيين، تم التفاوض مع نجوم مثل نادي الأهلي إمام عاشور وحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، بالإضافة إلى مفاوضات مع لاعبي الزمالك مثل عمر مرموش ومحمد مجدي أفشة وزيزو.



أما في عالم الفن، سيظهر في البرنامج نجوم مثل أحمد فهمي، مي عمر، شيماء سيف، هشام ماجد، مصطفى خاطر، حسن الرداد، سمية الخشاب، إيمي سمير غانم، شاروخان، مصطفى أبو سريع، محمد هنيدي، هنا الزاهد، أكرم حسني، نسرين أمين، ويجز، أحمد سعد، ونادين نسيب نجيم.



فكرة البرنامج

تدور أحداث البرنامج هذا العام حول مغامرات داخل قصر مهجور، مليء بالديكورات المرعبة والمؤثرات التي تعتمد على التحديات النفسية الضخمة. سيتعامل الضيوف مع الأصوات المرعبة والمؤثرات البصرية التي ستجعل المقالب أكثر إثارة وواقعية.



اسم البرنامج

لا يزال اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025 قيد التسريب، حيث تدور التوقعات حول خيارين: "رامز قصر الموت" أو "رامز في المسبح"، حيث سيشمل العمل مشاهد مليئة بالإثارة والمواقف الطريفة.



مشاركة نوال الزغبي

وفقًا للتسريبات، ستشارك الفنانة نوال الزغبي في البرنامج، حيث سيكون لها دور في توجيه الضيوف إلى المواقف التي ستؤدي في النهاية إلى مفاجأتهم، قبل أن يظهر رامز جلال ليقوم بتنفيذ المقلب.



أجور الفنانين

تدوالت أنباء عن الأجور التي تم طلبها من بعض النجوم، حيث طلب مصطفى أبو سريع مليون و750 ألف جنيه، بينما طلب محمد هنيدي 300 ألف دولار، وهو ما يعادل 15 مليون جنيه مصري. كما طلبت هنا الزاهد قرابة 5 ملايين جنيه، في حين طلبت فيفي عبده 400 ألف دولار.



أجور نجوم رمضان 2024

في نسخة البرنامج لعام 2024، حصل النجوم على أجور ضخمة، حيث حصل أحمد السقا على 3 ملايين جنيه، بينما حصل حمادة هلال وسمية الخشاب ومي عمر على مليون ونصف مليون جنيه، وحصلت شيرين رضا وأحمد مالك على نفس المبلغ.



خاتمة

رغم عدم تأكيد الشركة المنتجة للأرقام المتداولة بخصوص أجور النجوم، فإن البرنامج يعد من أكثر الأعمال التلفزيونية المرتقبة في رمضان 2025.

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