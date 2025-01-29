تعهدات أميركية لإسرائيل بتعطيل إعادة الإعمار وإدخال الكرفانات شمالي غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة -PNN- تلقت إسرائيل تعهدات أميركية بتعطيل إعادة إعمار مناطق شمالي قطاع غزة، وترحيل عملية إدخال المنازل الجاهزة "الكرفانات" إلى مناطق شمال غزة المتاخمة للمستوطنات إلى مدى زمني أبعد، وذلك إلى حين التوافق على الخطط الأمنية التي من أجلها ضمان أمن المستوطنات المجاورة للقطاع؛ حسبما أورد "العربي الجديد" صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت التعهدات الأميركية إلى تل أبيب خلال لقاء مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين قبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفيد بأن هناك مخططا أميركيا يتضمن تصورات ومشروعات أمنية ستكون بتمويل أميركي – خليجي متعلقة بالمنطقة العازلة الدائمة بين مستوطنات غلاف غزة والقطاع، لضمان عدم تمثيل القطاع أي تهديد مستقبلي لإسرائيل.

وبحسب المعلومات، فإن التعهدات الأميركية لنتنياهو لحثه على المضي في الاتفاق، تهدف في مضمونها لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة من القطاع، من خلال عرقلة وإبطاء عملية إعادة الإعمار وجعل مناطق شمال غزة غير صالحة للحياة على المدى البعيد.

وفي السياق، وصل ويتكوف إلى إسرائيل في زيارة تتضمن جولة ميدانية في قطاع غزة، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن زيارة ويتكوف تأتي في ظل الاستعدادات الجارية والمباحثات التمهيدية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي من المقرر أن تبدأ المفاوضات حولها في اليوم الـ16 للاتفاق الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل.

وفي إطار زيارته إلى المنطقة، يعتزم المبعوث الأميركي إجراء زيارة ميدانية في قطاع غزة قد تشمل محور "نتساريم" ومعبر كرم أبو سالم، وسط تقارير بأن الإدارة الأميركية تهدف إلى ضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل فيما تربطه بمسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية.