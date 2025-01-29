الوزيران الحايك ونجم؛ غزة تحظى باولوية العمل الحكومي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / اكد وزير
السياحة والاثار هاني الحايك ووزير الاوقاف والشؤون الدينية سماحة الدكتور محمد نجم اهتمام الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة من مختلف الجوانب.
جاء خلال توقيع مذكرة تفاهم حول ترميم المواقع الاثرية في قطاع غزة والتي تعود ملكيتها لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية كانت اسلامية او مسيحية، حيث جرى التوقيع في مقر وزارة السياحة والاثار و بحضور وكيل وزارة السياحة والاثار السيد صالح طوافشة ووكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب.
الحايك اكد على اهمية هذه المذكرة لتنسيق الجهود لاعادة ترميم ما يمكن ترميمه من مواقع اثرية وتاريخية ومقامات دينية اسلامية او مسيحية جرى تدميرها جراء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ، ونحن مصرين على اعادة ترميم ما يمكن ترميمه من هذه المواقع فهي ملك لشعب فلسطين.
الحايك تحدث عن اهمية هذه المواقع الموجودة في قطاع غزة فهي تشكل هذه المواقع جزء مهم من الرواية التاريخية والوطنية لشعب فلسطين ومن واجبنا اعادتها لسابق عهدها.
وزير الاوقاف والشؤون الدينية سماحة الدكتور محمد نجم اثنى على هذه المذكرة ، فهي استمرار لعلاقة الشراكة والتعاون ما بيننا، وستفتح المجال لاعادة ترميم ما يمكن من مواقعنا الوقفية الاسلامية او المسيحية.
الدكتور نجم تحدث عن الصعوبات التي يمر بها ابناء قطاع غزة نتيجة الحرب الاسرائيلية وبتضافر الجهود الحكومية سنعمل ما نستطيع لتخفيف عن ابناء شعبنا نتيجة هذه الحرب.
وتتناول مذكرة التفاهم سبل التعاون والشراكة في مجال ترميم المواقع الاثرية والتاريخية التي تعود ملكيتها لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية و من خلال مركز حفظ التراث الثقافي ووفق المعايير العالمية في هذا المجال
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