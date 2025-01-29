لم تنته الأزمة .. محامي شيرين يكشف مفاجأة في نزاعها مع روتانا

خبرني - شهدت قضية المصرية شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تطورات جديدة بإعلان حفظ الشكوى المتهمة فيها الأولى بالإساءة للثانية، واستبعاد جنحة السب والقذف.

بدوره، أعلن ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، حفظ القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية وبرقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، وبرقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، التي اتُهمت خلالها الفنانة شيرين عبد الوهاب بالإساءة لـ شركة روتانا.

وقال قنطوش، في حديث خاص لـ "24"، إن جهات التحقيق قررت بناء على طلبه باعتباره وكيل شيرين، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وإلغاء رقم الجنحة وحفظها إدارياً.

وحول إذا ما كانت هذه التطورات بمثابة انتهاء للخلافات بين روتات وشيرين، شدد قنطوش، على أن جنحة السب والقذف ما هي إلا قضية من بين مجموعة قضايا مرفوعة بين روتانا وشيرين، وهو ما يُعني استمرار الأزمة.

وأوضح محامي شيرين، في حديثه الخاص، أن قضية العقد والتعويضات من المُقرر نظر الجلسة الجديدة فيها خلال فبراير (شباط) المُقبل.

** ترقب

في هذا السياق، تترقب شيرين عبد الوهاب، صدور الحكم في قضيتها ضد شركة روتانا، خلال جلسة الشهر المقبل.

ونشبت خلافات بين الطرفين حول التزامات تعاقدية متعلقة بحذف الشركة أغاني ألبوم شيرين الجديد من قناتها الرسمية على يوتيوب، وكذلك عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثارت القضية جدلاً واسعاً.

وتتهم شركة روتانا في هذه القضية، شيرين بمُخالفتها لبنود العقد الموقع مع الشركة مُنذ يناير (كانون الثاني) 2019، والذي يعتبر نشر شيرين لأي أغانٍ جديدة بمثابة مُخالفة صريحة للاتفاق بينهما.

في المقابل تنفي شيرين سريان العقد الموقع مع روتانا، وتلفت إلى دفعها 8 ملايين جنيه تعويضات للشركة وإنهاء النزاع.

وكان المستشار القانوني لروتان، قال في حديث خاص لـ "24"، إن نشر شيرين لأي أغنية جديدة، سيقابله "حذف فوري" لها من المنصات الاجتماعية و"يوتيوب".