لم تنته الأزمة .. محامي شيرين يكشف مفاجأة في نزاعها مع روتانا

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - شهدت قضية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تطورات جديدة بإعلان حفظ الشكوى المتهمة فيها الأولى بالإساءة للثانية، واستبعاد جنحة السب والقذف.
بدوره، أعلن ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، حفظ القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية وبرقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، وبرقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، التي اتُهمت خلالها الفنانة شيرين عبد الوهاب بالإساءة لـ شركة روتانا.
وقال قنطوش، في حديث خاص لـ "24"، إن جهات التحقيق قررت بناء على طلبه باعتباره وكيل شيرين، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وإلغاء رقم الجنحة وحفظها إدارياً.
وحول إذا ما كانت هذه التطورات بمثابة انتهاء للخلافات بين روتات وشيرين، شدد قنطوش، على أن جنحة السب والقذف ما هي إلا قضية من بين مجموعة قضايا مرفوعة بين روتانا وشيرين، وهو ما يُعني استمرار الأزمة.
وأوضح محامي شيرين، في حديثه الخاص، أن قضية العقد والتعويضات من المُقرر نظر الجلسة الجديدة فيها خلال فبراير (شباط) المُقبل.
** ترقب
في هذا السياق، تترقب شيرين عبد الوهاب، صدور الحكم في قضيتها ضد شركة روتانا، خلال جلسة الشهر المقبل.
ونشبت خلافات بين الطرفين حول التزامات تعاقدية متعلقة بحذف الشركة أغاني ألبوم شيرين الجديد من قناتها الرسمية على يوتيوب، وكذلك عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثارت القضية جدلاً واسعاً.
وتتهم شركة روتانا في هذه القضية، شيرين بمُخالفتها لبنود العقد الموقع مع الشركة مُنذ يناير (كانون الثاني) 2019، والذي يعتبر نشر شيرين لأي أغانٍ جديدة بمثابة مُخالفة صريحة للاتفاق بينهما.
في المقابل تنفي شيرين سريان العقد الموقع مع روتانا، وتلفت إلى دفعها 8 ملايين جنيه تعويضات للشركة وإنهاء النزاع.
وكان المستشار القانوني لروتان، قال في حديث خاص لـ "24"، إن نشر شيرين لأي أغنية جديدة، سيقابله "حذف فوري" لها من المنصات الاجتماعية و"يوتيوب".
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