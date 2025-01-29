ضيوف رامز جلال في رمضان وأجورهم المرتقبة!

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - ينتظر الجمهور بشغف برنامج المقالب الرمضاني للنجم المصري رامز جلال، الذي يُعرف بطابعه الكوميدي وأفكاره المبتكرة.
ومن المتوقع أن يستضيف رامز هذا العام في شهر رمضان 2025 نخبة من الفنانين والمشاهير العرب والعالميين، بما في ذلك نجوم السينما والتلفزيون، بالإضافة إلى بعض الرياضيين المعروفين.
** نجوم البرنامج
ومن الرياضيين لاعب نادي الأهلى المصري إمام عاشور، وحارس مرمى الأهلى محمد الشناوي، كما يجرى البرنامج تفاوضاً مع أندية كل من عمر مرموش، ومحمد مجدي افشه وزيزو.
ومن النجوم أحمد فهمي، ومي عمر، وشيماء سيف، وهشام ماجد، ومصطفى خاطر، وحسن الرداد وسمية الخشاب، رغم تعرضها لكسر ذراعها في أحد المقالب السابقة، ورفعها قضية ضده، وإيمي سمير غانم، والنجم البوليوودي شاروخان، ومصطفى أبو سريع، ومحمد هنيدي، وهنا الزاهد، وأكرم حسني، ونسرين أمين، وويجز، وأحمد سعد، ونادين نسيب نجيم.
** فكرة البرنامج
وتدور فكرة برنامج رامز جلال لهذا العام حول مغامرات في قصر مهجور، يتميز بديكور مرعب ومواقف غير متوقعة.
ويعتمد البرنامج على التحديات النفسية التي يواجهها الضيوف، مثل الأصوات المرعبة والمؤثرات البصرية، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لإضافة عمق للمقالب وجعل التجربة أكثر توتراً وواقعية.
** اسم البرنامج
ويينتظر الجمهور بفارغ الصبر إعلان اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025، حيث تشير التسريبات إلى احتمالين: "رامز قصر الموت" أو "رامز في المسبح".
ومن المرتقب أن يتضمن البرنامج سيناريو مليء بالإثارة والرعب، مع تجربة مغامرات مفاجئة، بينما قد يشمل "رامز في المسبح" مشاهد مائية ومواقف طريفة. ومع ذلك، لم يتم الكشف رسمياً عن الاسم النهائي بعد.
ووفق ما ذكرت منصات التواصل فإن نوال الزغبي ستشارك في البرنامج، ويسكون دورها توجيه الضيوف إلى المواقف التي ستؤدي في النهاية إلى مفاجأتهم، قبل أن يظهر رامز جلال لتنفيذ المقلب.
** أجور الممثلين في البرنامج
وبحسب ما يتم تداوله، فإن مصطفى أبو سريع طلب مليون و750 ألف جنيه للظهور في برنامج رامز جلال الجديد، وإلى الآن لم يصل للاتفاق النهائي.
وطلب محمد هنيدي، مبلغاً قدره 300 ألف دولار وهو ما يقارب 15 مليون جنيه مصري، فيما طلبت هنا الزاهد قرابة 5 ملايين جنية، كما طلبت فيفي عبده مبلغاً وقدره 400 ألف دولار، ومحمود حافظ 40 ألف دولار.
لم تؤكد الشركة المنتجة للبرنامج الأجور التي حصل عليها المشاهير، ولم تنفِ صحة الأرقام المتداولة، مع التزامها التام بعدم الكشف عن التفاصيل المالية وحرصها على إبقاء الأمر طي الكتمان.
** أجور النجوم في نسخة البرنامج 2024
وفقاً للقائمة المتداولة، حصل ضيوف البرنامج في رمضان 2024 على مبالغ ضخمة، كالتالي أحمد السقا: 3 ملايين جنيه وحماده هلال: 2 مليون جنيه وسمية الخشاب: 1.5 مليون جنيه، ومي عمر: 1.5 مليون جنيه.
وحصلت شيرين رضا: 1.5 مليون جنيه، وأحمد مالك: 1.5 مليون جنيه. ويسرا اللوزي: 1.2 مليون جنيه، وأحمد عيد: 1.2 مليون جنيه، محمد لطفي: 1.2 مليون جنيه، وطارق لطفي: 1.2 مليون جنيه.
فيما بلغ أجر باسم سمره: 1.2 مليون جنيه. ونجلاء بدر: مليون جنيه، وآيتن عامر: مليون جنيه، وميرهان حسين: مليون جنيه.
أما حمدي الميرغني وزوجته أسماء، فقد حصلا على مليون جنيه، ومحمد رياض على مليون جنيه، ومحمد شاهين: مليون جنيه. حمو بيكا: 800 ألف جنيه، حسن شاكوش وطليقته: 800 ألف جنيه، وكزبره: 800 ألف جنيه.
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