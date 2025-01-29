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ضيوف رامز جلال في رمضان وأجورهم المرتقبة!

1/29/2025 12:16:19 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ينتظر الجمهور بشغف برنامج المقالب الرمضاني للنجم المصري رامز جلال، الذي يُعرف بطابعه الكوميدي وأفكاره المبتكرة.

ومن المتوقع أن يستضيف رامز هذا العام في شهر رمضان 2025 نخبة من الفنانين والمشاهير العرب والعالميين، بما في ذلك نجوم السينما والتلفزيون، بالإضافة إلى بعض الرياضيين المعروفين.

** نجوم البرنامج
ومن الرياضيين لاعب نادي الأهلى المصري إمام عاشور، وحارس مرمى الأهلى محمد الشناوي، كما يجرى البرنامج تفاوضاً مع أندية كل من عمر مرموش، ومحمد مجدي افشه وزيزو.

ومن النجوم أحمد فهمي، ومي عمر، وشيماء سيف، وهشام ماجد، ومصطفى خاطر، وحسن الرداد وسمية الخشاب، رغم تعرضها لكسر ذراعها في أحد المقالب السابقة، ورفعها قضية ضده، وإيمي سمير غانم، والنجم البوليوودي شاروخان، ومصطفى أبو سريع، ومحمد هنيدي، وهنا الزاهد، وأكرم حسني، ونسرين أمين، وويجز، وأحمد سعد، ونادين نسيب نجيم.

** فكرة البرنامج
وتدور فكرة برنامج رامز جلال لهذا العام حول مغامرات في قصر مهجور، يتميز بديكور مرعب ومواقف غير متوقعة.

ويعتمد البرنامج على التحديات النفسية التي يواجهها الضيوف، مثل الأصوات المرعبة والمؤثرات البصرية، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لإضافة عمق للمقالب وجعل التجربة أكثر توتراً وواقعية.

** اسم البرنامج
ويينتظر الجمهور بفارغ الصبر إعلان اسم برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025، حيث تشير التسريبات إلى احتمالين: "رامز قصر الموت" أو "رامز في المسبح".
ومن المرتقب أن يتضمن البرنامج سيناريو مليء بالإثارة والرعب، مع تجربة مغامرات مفاجئة، بينما قد يشمل "رامز في المسبح" مشاهد مائية ومواقف طريفة. ومع ذلك، لم يتم الكشف رسمياً عن الاسم النهائي بعد.

ووفق ما ذكرت منصات التواصل فإن نوال الزغبي ستشارك في البرنامج، ويسكون دورها توجيه الضيوف إلى المواقف التي ستؤدي في النهاية إلى مفاجأتهم، قبل أن يظهر رامز جلال لتنفيذ المقلب.

** أجور الممثلين في البرنامج
وبحسب ما يتم تداوله، فإن مصطفى أبو سريع طلب مليون و750 ألف جنيه للظهور في برنامج رامز جلال الجديد، وإلى الآن لم يصل للاتفاق النهائي.

وطلب محمد هنيدي، مبلغاً قدره 300 ألف دولار وهو ما يقارب 15 مليون جنيه مصري، فيما طلبت هنا الزاهد قرابة 5 ملايين جنية، كما طلبت فيفي عبده مبلغاً وقدره 400 ألف دولار، ومحمود حافظ 40 ألف دولار.

لم تؤكد الشركة المنتجة للبرنامج الأجور التي حصل عليها المشاهير، ولم تنفِ صحة الأرقام المتداولة، مع التزامها التام بعدم الكشف عن التفاصيل المالية وحرصها على إبقاء الأمر طي الكتمان.

** أجور النجوم في نسخة البرنامج 2024
وفقاً للقائمة المتداولة، حصل ضيوف البرنامج في رمضان 2024 على مبالغ ضخمة، كالتالي أحمد السقا: 3 ملايين جنيه وحماده هلال: 2 مليون جنيه وسمية الخشاب: 1.5 مليون جنيه، ومي عمر: 1.5 مليون جنيه.

وحصلت شيرين رضا: 1.5 مليون جنيه، وأحمد مالك: 1.5 مليون جنيه. ويسرا اللوزي: 1.2 مليون جنيه، وأحمد عيد: 1.2 مليون جنيه، محمد لطفي: 1.2 مليون جنيه، وطارق لطفي: 1.2 مليون جنيه.

فيما بلغ أجر باسم سمره: 1.2 مليون جنيه. ونجلاء بدر: مليون جنيه، وآيتن عامر: مليون جنيه، وميرهان حسين: مليون جنيه.

أما حمدي الميرغني وزوجته أسماء، فقد حصلا على مليون جنيه، ومحمد رياض على مليون جنيه، ومحمد شاهين: مليون جنيه. حمو بيكا: 800 ألف جنيه، حسن شاكوش وطليقته: 800 ألف جنيه، وكزبره: 800 ألف جنيه.

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