كيف يتم تحديد مباريات الملحق في دوري أبطال أوروبا؟

خبرني - تقام النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بنظام مختلف يشهد إقامة دور فاصل لاستكمال المقاعد المتبقية في الدور ثمن النهائي.

ويعد هذا أول موسم لدوري أبطال أوروبا يقام بنظام مرحلة الدوري، الذي يضع كل الفرق الـ36 المشاركة في مجموعة واحدة، بعيدا عن نظام المجموعات السابق.

وأقيمت البطولة مع وجود جميع الفرق في جدول دوري واحد بدلا من 8 مجموعات، مع لعب كل فريق 8 مباريات، بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج أرضه أمام 8 فرق مختلفة.

ما هو نظام ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا؟

تتأهل أول 8 فرق مباشرةً إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق من المركز التاسع إلى الـ24 (16 فريقا) في الملحق المؤهل لثمن النهائي.



وتقام هذه المرحلة بنظام خروج المغلوب من مباراتين، الفائز منهما يتأهل لشغل أحد الـ8 مقاعد المتبقية في دور الـ16.

وتلعب الأندية الثمانية التي فازت في مرحلة خروج المغلوب في دور الـ16 أمام الفرق الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري.



تقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 في دوري الأبطال يومي 11 و12 فبراير/ شباط المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وسيمثل هذا الدور الفاصل عبئا إضافيا على الأندية، نظرا للجدول المزدحم الممتلئ بالمباريات هذا الموسم.



ستقام قرعتان بعد مرحلة الدوري، التي تنتهي الأربعاء بإقامة الجولة الثامنة.

القرعة الأولى الخاصة بملحق دور الـ16 ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يناير/ كانون الثاني 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يتصدر.. أكثر الأندية حصدا لمكافآت دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تلعب الفرق المصنفة (من التاسع إلى الـ16) أمام الأندية التي احتلت المراكز (من الـ17 إلى الـ24).

وحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستحدد القرعة أي من الخيارين سيحصل عليه كل فريق في تصفيات خروج المغلوب.

على سبيل المثال، سيواجه الفريقان اللذان احتلا المركزين التاسع والعاشر نظيريهما صاحبي المركزين الـ23 والـ24، وهكذا تدريجيا، لكن القرعة ستحدد أي فريق سيواجه الآخر.



وبالمثل سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ11 والـ12 نظيريهما صاحبي المركزين الـ21 والـ22، لكن القرعة ستحسم طرفي كل مواجهة.

وستخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ16 مباراة الإياب على أرضها.

الاتفاق تم.. تفاصيل انتقال لاعب برشلونة إلى الاتحاد السعودي

وسيتعين على الفرق التي تأهلت مباشرةً إلى دور الـ16، بعدما احتلت المراكز من الأول إلى الثامن، الانتظار حتى يوم الجمعة 21 فبراير/شباط لمعرفة خصومها.

وستحدد هذه القرعة بعد ذلك من ستواجهه هذه الفرق في دور الـ16، وفي النهاية سيتحدد مسارها الكامل إلى المباراة النهائية.

على عكس السنوات السابقة، يمكن أن يلتقي فريقان من البلد ذاته في مواجهات ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

كما يمكن أن يلتقي فريقان سبق أن التقيا ضد بعضهما البعض في مرحلة الدوري من قبل في الملحق الفاصل.