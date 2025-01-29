كيف يتم تحديد مباريات الملحق في دوري أبطال أوروبا؟

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - تقام النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بنظام مختلف يشهد إقامة دور فاصل لاستكمال المقاعد المتبقية في الدور ثمن النهائي.
ويعد هذا أول موسم لدوري أبطال أوروبا يقام بنظام مرحلة الدوري، الذي يضع كل الفرق الـ36 المشاركة في مجموعة واحدة، بعيدا عن نظام المجموعات السابق.
وأقيمت البطولة مع وجود جميع الفرق في جدول دوري واحد بدلا من 8 مجموعات، مع لعب كل فريق 8 مباريات، بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج أرضه أمام 8 فرق مختلفة.
ما هو نظام مباريات ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا؟
تتأهل أول 8 فرق مباشرةً إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق من المركز التاسع إلى الـ24 (16 فريقا) في الملحق المؤهل لثمن النهائي.
وتقام هذه المرحلة بنظام خروج المغلوب من مباراتين، الفائز منهما يتأهل لشغل أحد الـ8 مقاعد المتبقية في دور الـ16.
وتلعب الأندية الثمانية التي فازت في مرحلة خروج المغلوب في دور الـ16 أمام الفرق الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري.
تقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 في دوري الأبطال يومي 11 و12 فبراير/ شباط المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.
وسيمثل هذا الدور الفاصل عبئا إضافيا على الأندية، نظرا للجدول المزدحم الممتلئ بالمباريات هذا الموسم.
ستقام قرعتان بعد مرحلة الدوري، التي تنتهي الأربعاء بإقامة الجولة الثامنة.
القرعة الأولى الخاصة بملحق دور الـ16 ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 31 يناير/ كانون الثاني 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.
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ومن المقرر أن تلعب الفرق المصنفة (من التاسع إلى الـ16) أمام الأندية التي احتلت المراكز (من الـ17 إلى الـ24).
وحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستحدد القرعة أي من الخيارين سيحصل عليه كل فريق في تصفيات خروج المغلوب.
على سبيل المثال، سيواجه الفريقان اللذان احتلا المركزين التاسع والعاشر نظيريهما صاحبي المركزين الـ23 والـ24، وهكذا تدريجيا، لكن القرعة ستحدد أي فريق سيواجه الآخر.
وبالمثل سيواجه الفريقان صاحبا المركزين الـ11 والـ12 نظيريهما صاحبي المركزين الـ21 والـ22، لكن القرعة ستحسم طرفي كل مواجهة.
وستخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ16 مباراة الإياب على أرضها.
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وسيتعين على الفرق التي تأهلت مباشرةً إلى دور الـ16، بعدما احتلت المراكز من الأول إلى الثامن، الانتظار حتى يوم الجمعة 21 فبراير/شباط لمعرفة خصومها.
وستحدد هذه القرعة بعد ذلك من ستواجهه هذه الفرق في دور الـ16، وفي النهاية سيتحدد مسارها الكامل إلى المباراة النهائية.
على عكس السنوات السابقة، يمكن أن يلتقي فريقان من البلد ذاته في مواجهات ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
كما يمكن أن يلتقي فريقان سبق أن التقيا ضد بعضهما البعض في مرحلة الدوري من قبل في الملحق الفاصل.
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