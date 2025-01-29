الاحتلال يفرض ظروفا تهدد الحمل والولادة وحياة المواليد في غزة

خبرني - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، الثلاثاء، إن حصار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وهجماتها ضد المرافق الصحية في القطاع خلقت خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويتوصل التقرير الصادر في 50 صفحة بعنوان "5 أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة" إلى أن الحصار غير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، وهجماتها على المرافق الطبية والعاملين في الرعاية الصحية أضرَّت مباشرة بالنساء والفتيات أثناء الحمل، وفي الولادة، وفترة ما بعد الولادة.

وأضاف التقرير "بصفتها سلطة الاحتلال في غزة، انتهكت الحكومة الإسرائيلية الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وغيره من حقوق النساء والفتيات الحوامل، بما فيه الحق في الرعاية الصحية الكريمة والمحترمة طوال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة".

قالت المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش بلقيس والي، إنه "منذ بدء (الحرب الإسرائيلي على) غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمياه، والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثي الولادة عرضة دوما لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه".

ويستند التقرير إلى مقابلات مع 17 شخصا بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024، بينهم ثماني نساء فلسطينيات كن حوامل أثناء إقامتهن في غزة أثناء الحرب الإسرائيلية، وموظفين طبيين من غزة، وموظفين طبيين دوليين يعملون مع فِرق المنظمات والوكالات الإنسانية الدولية العاملة في غزة.

وأوضح التقرير أنه حتى يناير/كانون الثاني 2025، لا تتوفر رعاية الطوارئ للتوليد وحديثي الولادة إلا في 7 من 18 مستشفى تعمل جزئيا في مختلف أنحاء غزة، و4 من 11 مستشفى ميدانيا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مؤسسة تشمل مشافٍ ومراكز أخرى أصغر للرعاية الصحية كانت تعمل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن جودة الرعاية الصحية التي تستطيع المرافق الطبية ومقدمي الخدمات القليلة المتبقية في غزة تقديمها انخفضت بشكل كبير، ويتم إخراج النساء على عجل من المستشفيات المزدحمة أحيانا بعد ساعات قليلة من الولادة لإفساح المجال للمرضى الآخرين، وكثير منهم من مصابي الحرب.

وبين أن جميع المرافق الطبية في غزة تعمل في ظروف غير صحية تشهد ازدحاما ونقصا خطيرا في المواد الصحية الأساسية، بما فيها الأدوية واللقاحات.

300% إجهاض تلقائي

وقال تقرير "هيومن رايتس ووتش"، إن مشروعا قانونين أقرهما "الكنيست" الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول، ويدخلان حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، يهددان بمفاقمة الضرر بصحة الأمهات والمواليد الجدد، إذ يمنع هذان القانونان الجديدان "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" "أونروا" من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ويمنعان الحكومة من الاتصال بأونروا، ما يجعل من المستحيل على أونروا إيصال المساعدات إلى الضفة الغربية المحتلة أو غزة أو الحصول على تصاريح أو تأشيرات لموظفيها.

وطلبت إسرائيل من أونروا بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها هناك بحلول 30 يناير/كانون الثاني 2025.

وتوفر أونروا المياه والغذاء والمأوى وغيرها من الخدمات الحيوية لمئات آلاف الفلسطينيين في غزة، بمن فيهم النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال حديثي الولادة، في الوقت الذي أدى فيه العدوان الإسرائيلي إلى التهجير القسري لأكثر من 90% من سكان غزة – 1.9 مليون فلسطيني – وقد تهجّروا في كثير من الأحيان مرات عدة.

وأضاف التقرير أنه كان من المستحيل معظم الأحيان إبلاغ النساء بالمكان الذي يمكنهن الحصول فيه على الخدمات الصحية بأمان، وكان من الصعب على النساء الوصول إلى الخدمات القليلة المتاحة بأمان في الوقت المناسب.

ولم تحصل النساء، والفتيات، والمواليد الجدد على أي قدر تقريبا من المتابعة الطبية والرعاية الصحية لما بعد الولادة، وفق التقرير.

وأشار إلى أنه لا تتوفر سوى معلومات ضئيلة عن معدل بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة أو عدد النساء اللواتي لديهن أمراض خطيرة أو يمتن أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة، مع ذلك، في يوليو/تموز، أفاد خبراء في صحة الأمومة بأن معدل الإجهاض التلقائي في غزة ارتفع بنسبة تصل إلى 300% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنه منذ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توفي 8 رضَّع ومواليد بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة نقص المأوى الأساسي إلى جانب درجات حرارة الشتاء.

وقال طبيب في مستشفى للولادة في رفح إن لديهم عددا قليلا جدا من الحاضنات وكثيرا من الأطفال الخدج لدرجة "أننا نضطر إلى وضع أربعة أو خمسة أطفال في حاضنة واحدة... ومعظمهم لا ينجو".

وتسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لغزة واستخدام التجويع أسلوب حرب بانعدام الأمن الغذائي الحاد لمعظم الناس في غزة، بحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش".

وأشار إلى أن النساء والفتيات الحوامل تواجه عقبات هائلة في الحفاظ على التغذية الجيدة والنظام الغذائي الصحي الضروري لصحتهن ونمو الجنين.

وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حرمت الفلسطينيين عمدا من المياه، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وأحد أفعال الإبادة الجماعية.

ونقل التقرير عن نساء حوامل عن تعرضهن للجفاف أو عدم تمكنهنّ من الاغتسال.

وأشار إلى أن هذا الحرمان يسبب عديدا من الحالات الصحية أو يفاقمها كثيرا، بما يشمل فقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وتسمم الدم، وكلها يمكن أن تكون قاتلة بدون علاج طبي مناسب.

وأفاد التقرير بأنه لا تتاح للحوامل في غزة أي فرصة تقريبا للإجلاء، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لجميع المدنيين الحق في مغادرة بلادهم لأسباب تشمل الدواعي الطبية، والحق في العودة.

وباعتبارها سلطة الاحتلال في غزة، الحكومة الإسرائيلية ملزمة أيضا بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والمياه والإمدادات الطبية بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة للحكومة القائمة بالاحتلال، وفق التقرير.

وأضاف أنه بموجب القانون، السلطات الإسرائيلية ملزمة بالسماح بحرية مرور جميع شحنات المستلزمات الطبية والمستشفيات والمواد الغذائية الأساسية والملابس والإمدادات الطبية المخصصة "للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس".

وأكد أنه على حلفاء الحكومة الإسرائيلية، بما يشمل الولايات المتحدة، اتخاذ كل التدابير الممكنة لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وغيرها، وعلى الحكومات وقف المساعدات العسكرية؛ ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع احتمال تعليقها، مثل اتفاقية الشراكة بين "الاتحاد الأوروبي" وإسرائيل، كما اقترحت حكومتا إسبانيا وإيرلندا، واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ ودعم "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرها من جهود المساءلة.

ودعت الحكومات للاستمرار في دعم جهود أونروا في غزة، بما يشمل توفير كل الموارد اللازمة، والضغط على إسرائيل لضمان دخول المتخصصين إلى غزة دون قيود.

وقالت والي: "الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء والفتيات الحوامل والمواليد الجدد. وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة. على الحكومات الضغط على إسرائيل لضمان أن تلبي بشكل عاجل احتياجات النساء والفتيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية".

لا يملكون أي دواء

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" شهادة إحدى النساء الحوامل التي قالت إنها حاملا في الشهر الثاني عندما بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حربها على القطاع.

وواجهت أسرة السيدة صعوبة شديدة في العثور على الطعام، وقالت "كنت أتضوّر جوعا، وكنا جميعا نعيش مجاعة في شمال غزة. لم يكن لدينا غاز للطهي، وكنا نتناول وجبة واحدة في اليوم لنوفّر الحطب... كان الدقيق باهظا جدّا جدّا. لا طعام. لا دجاج. لا لحم. فقدت الكثير من الوزن".

كما كانت لديها مشاكل صحية قائلة: "كان لدي أصلا انخفاض في ضغط الدم، ويُغمى عليّ كثيرا. كنت أدوخ. كنت بلا طاقة، ولا أستطيع الوقوف بمفردي".

أخذتها الأسرة إلى عيادة خاصة في رفح، لكن الطبيب لم يتمكن من إجراء أي فحص عدا الموجات فوق الصوتية (أو ما يعرف بـ "الصورة الصوتية") أو إعطائها أي فيتامينات أو كالسيوم.

وعانت السيدة من التهابات عدة لكنها لم تذهب إلى العيادة لأنها سمعت أنهم لا يملكون أي دواء.

وعقدت الحرب عملية ولادة السيدة الصعبة في 5 مايو/أيار.

تقول: "جاءني المخاض الساعة 2 صباحا. شعرت بألم شديد، وكنا نبحث عن طريقة للوصول إلى المستشفى"، وقالت إنه في المستشفى "لم تأت أيّ ممرضة لفحصي أو مراقبتي أو السّؤال عن حالي".

وغادرت المستشفى الساعة 6 صباحا، بعد 4 ساعات فقط من ولادة طفلتها.

وتوضح: "كنت منهكة وغير قادرة على المشي. كنت أحمل مولودتي الجديدة، ومعي زوجي وأطفالي الثلاثة الآخرين، بحثنا عن شخص يوصلنا (إلى منزل والديّ). استغرق الأمر ساعات حتى توقفت سيارة. أخبر زوجي السائق أنّنا سنعطيه أي شيء (إذا أوصلنا)".

بعد بضعة أيام، اضطرت عائلة السيدة إلى إخلاء رفح نحو خان يونس، حيث عاشت العائلة في خيمة في ظروف قاسية، وسرعان ما أصيبت ابنتها المولودة حديثا بالإسهال، وهو ما يمكن أن يهدد الحياة.

وتظهر تجربة الحمل والولادة الصعبة التي مرت بها التحديات الاستثنائية التي تواجهها كثير من النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة منذ بداية الحرب العام 2023.