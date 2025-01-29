7 سنوات أشغال مؤقتة لشاب هتك عرض طفل

خبرني - قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب استدرج طفلاً يبلغ من العمر 12 سنة إلى أحد الأماكن وهتك عرضه بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة الجنايات الكبرى وقنعت بها ونقلها الصحفي غازي المرايات في يومية الرأي، بأن الطفل المجني عليه كان يلعب في الشارع بالقرب من منزل ذويه، وعندما شاهده المتهم، الذي يسكن في ذات منطقة سكن المجني عليه، طلب منه أن يصعد معه إلى سطح عمارتهم، وهي العمارة التي يسكن فيها المتهم.

ورافق المجني عليه وصعد معه إلى السطح، ولدى وصولهم قام المتهم بنزع ملابس المجني عليه السفلية، وتمكن من الاعتداء عليه جنسياً. وبعد انكشاف الموضوع، قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.