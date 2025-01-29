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376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ الاثنين

1/29/2025 12:16:18 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا)، إن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمالي قطاع غزة بين صباح الاثنين وظهر الثلاثاء.

وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء والربع الأخير من الأطفال.

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