6.4 % ارتفاع ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني

خبرني - أظهر تقرير مؤشر "إبسوس" ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني بنسبة 6.4 % على أساس فصلي خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 44 %.

كما أظهر المؤشر ارتفاع ثقة المستهلك على أساس سنوي بنسبة 1.6 % مقارنة مع الربع الأخير من العام 2023، بخسب الغد.

وربط التقرير هذا الارتفاع بشكل رئيسي بزيادة ثقة المواطنين في الحالة المستقبلية لاقتصاد الأردن وزيادة أولئك الذين يعتقدون أن الحكومة "تسير في الاتجاه الصحيح" علاوة على ذلك، شهد الأمن الوظيفي للأردنيين وقدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ارتفاعا إيجابيا بعد ركوده خلال الأرباع القليلة الماضية.

وأوضح التقرير، أن أهمية مؤشر ثقة المستهلك تكمن في كونه مؤشرا أساسيا لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار، وفي ذلك دفع لعجلة النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، ما يزال ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم من أبرز المخاوف لدى الأردنيين، مع استمرار البطالة في تصدر القائمة الربع الحالي باعتبارها الأكثر إثارة للقلق.

ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك، مسحا وطنيا ربع سنوي يرصد آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار ويتم تنفيذه من قبل شركة "إبسوس" للأبحاث.

وبحسب التقرير، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام.

وأشار التقرير إلى أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل فيما بأتي: البطالة، إذ عبر 54 % ممن شملهم المسح عن ذلك، فيما يتمثل الهم الثاني في ارتفاع تكلفة المعيشة وذلك بحسب ما يرى 44 % من المشاركين في المسح، وجاء الفقر ثالثا في القائمة، إذ أفاد بذلك 34 % من المستطلعة آراؤهم، ومن ثم جاء ضعف التعليم رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 27 % من المشاركين في المسح، وتليها الرعاية الصحية وفق 22 % من المستطلعة آراؤهم.

وحول نتائج المسح، التي كشفها التقرير للمؤشرات الاقتصادية الفرعية، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية 2.7 نقطة مئوية في الربع الأخير إلى %33.8، مقارنة مع 30.1 % مقارنة بالربع الذي سبقه. كما شهد مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي ارتفاعا بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وينسب هذا إلى تحول نظرة الأردنيين المحايدة إلى نظرة أكثر إيجابية لمستقبل الاقتصاد الأردني، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 57.4 % في الربع الأخير من العام الماضي، قياسا 56.8 % بالربع الذي سبقه.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري بمقدار 3.1 نقاط مئوية، إذ ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر للربع الرابع للعام الماضي 33.8 % قياسا بالربع السابق.

في المقابل، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام بمقدار 5.1 نقطة، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بالمؤشر خلال الربع الأخير بـ46.9 % مقارنة بـ52 % في الربع الذي سبقه.

وحول رؤية الأردنيين لسير الأمور في البلاد ذكر التقرير، أن 70 % من المواطنين من عينة المسح، يرون الأمور العامة في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح ، بينما يرى ما نسبته 30 % من المستطلعة آراؤهم أنها تسير في المسار الخاطئ.

وأفاد التقرير، بأن 58 % من المواطنين من عينة المسح، عبروا عن أن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي إيجابي، بينما اعتبر 42 % من المستطلعة آراؤهم أنه سلبي.

وحول القدرات المالية الحالية للمستهلكيين، فإن 53 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي الحالي ضعيف، فيما قال 25 % منهم إن قدراتهم المالية قوية مقابل 21 % اعتبروا أن قدراتهم المالية لم تتغير خلال الأشهر الماضية.

وفيما يخص النظرة المستقبلية للقدرات المالية الشخصية يرى 52 % من المستطلعة آراؤهم في الربع الأخير من العام الماضي، أنها أقوى من الربع الثالث، بينما كشف 28 % من المشاركين في الاستطلاع أن قدراتهم المالية المستقبلية الشخصية ضعيفة، في حين أكد 20 %، أن نظرتهم المستقبلية للقدرات المالية الشخصية كما هي لم تتغير، خلال الأشهر الماضية.

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