6.4 % ارتفاع ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أظهر تقرير مؤشر "إبسوس" ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني بنسبة 6.4 % على أساس فصلي خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 44 %.
كما أظهر المؤشر ارتفاع ثقة المستهلك على أساس سنوي بنسبة 1.6 % مقارنة مع الربع الأخير من العام 2023، بخسب الغد.
وربط التقرير هذا الارتفاع بشكل رئيسي بزيادة ثقة المواطنين في الحالة المستقبلية لاقتصاد الأردن وزيادة أولئك الذين يعتقدون أن الحكومة "تسير في الاتجاه الصحيح" علاوة على ذلك، شهد الأمن الوظيفي للأردنيين وقدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ارتفاعا إيجابيا بعد ركوده خلال الأرباع القليلة الماضية.
وأوضح التقرير، أن أهمية مؤشر ثقة المستهلك تكمن في كونه مؤشرا أساسيا لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار، وفي ذلك دفع لعجلة النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، ما يزال ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم من أبرز المخاوف لدى الأردنيين، مع استمرار البطالة في تصدر القائمة الربع الحالي باعتبارها الأكثر إثارة للقلق.
ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك، مسحا وطنيا ربع سنوي يرصد آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار ويتم تنفيذه من قبل شركة "إبسوس" للأبحاث.
وبحسب التقرير، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام.
وأشار التقرير إلى أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل فيما بأتي: البطالة، إذ عبر 54 % ممن شملهم المسح عن ذلك، فيما يتمثل الهم الثاني في ارتفاع تكلفة المعيشة وذلك بحسب ما يرى 44 % من المشاركين في المسح، وجاء الفقر ثالثا في القائمة، إذ أفاد بذلك 34 % من المستطلعة آراؤهم، ومن ثم جاء ضعف التعليم رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 27 % من المشاركين في المسح، وتليها الرعاية الصحية وفق 22 % من المستطلعة آراؤهم.
وحول نتائج المسح، التي كشفها التقرير للمؤشرات الاقتصادية الفرعية، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية 2.7 نقطة مئوية في الربع الأخير إلى %33.8، مقارنة مع 30.1 % مقارنة بالربع الذي سبقه. كما شهد مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي ارتفاعا بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وينسب هذا إلى تحول نظرة الأردنيين المحايدة إلى نظرة أكثر إيجابية لمستقبل الاقتصاد الأردني، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 57.4 % في الربع الأخير من العام الماضي، قياسا 56.8 % بالربع الذي سبقه.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري بمقدار 3.1 نقاط مئوية، إذ ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر للربع الرابع للعام الماضي 33.8 % قياسا بالربع السابق.
في المقابل، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام بمقدار 5.1 نقطة، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بالمؤشر خلال الربع الأخير بـ46.9 % مقارنة بـ52 % في الربع الذي سبقه.
وحول رؤية الأردنيين لسير الأمور في البلاد ذكر التقرير، أن 70 % من المواطنين من عينة المسح، يرون الأمور العامة في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح ، بينما يرى ما نسبته 30 % من المستطلعة آراؤهم أنها تسير في المسار الخاطئ.
وأفاد التقرير، بأن 58 % من المواطنين من عينة المسح، عبروا عن أن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي إيجابي، بينما اعتبر 42 % من المستطلعة آراؤهم أنه سلبي.
وحول القدرات المالية الحالية للمستهلكيين، فإن 53 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي الحالي ضعيف، فيما قال 25 % منهم إن قدراتهم المالية قوية مقابل 21 % اعتبروا أن قدراتهم المالية لم تتغير خلال الأشهر الماضية.
وفيما يخص النظرة المستقبلية للقدرات المالية الشخصية يرى 52 % من المستطلعة آراؤهم في الربع الأخير من العام الماضي، أنها أقوى من الربع الثالث، بينما كشف 28 % من المشاركين في الاستطلاع أن قدراتهم المالية المستقبلية الشخصية ضعيفة، في حين أكد 20 %، أن نظرتهم المستقبلية للقدرات المالية الشخصية كما هي لم تتغير، خلال الأشهر الماضية.
MENAFN29012025000151011027ID1109141788
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.