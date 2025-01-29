السجن 5 أعوام لمتهم بترويج المخدرات

خبرني - أيدت محكمة التمييز قراراً لمحكمة أمن الدولة يقضي بوضع متهم، ضُبط في منزله كمية من الحشيش المخدر لغايات الترويج، بالأشغال المؤقتة خمس سنوات، والغرامة خمسة آلاف دينار.

وبحسب تقرير للصحفي غازي مرايات في يومية الرأي، كانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أسندت للمتهم تهمة جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ولكن محكمة أمن الدولة عدّلت وصف التهمة إلى جناية ترويج المواد المخدرة بعدما ثبت لها بأن المتهم يحوز تلك الكمية لترويجها على متعاطيها، وحكمت عليه بالعقوبة والغرامة المذكورتين.

وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة أمن الدولة، بأن المتهم من مروجي المواد المخدرة ضمن منطقة سكنه، وهو من متعاطيها أيضاً. وعلى إثر الشكاوى المقدمة بحق المتهم من قبل أبناء منطقته التي يسكن فيها، بأنه يقوم بالتعامل غير المشروع بالمواد المخدرة، جرى مراقبته من قبل أفراد مكافحة المخدرات، وتمت مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه.

وبعد القبض عليه، جرى اصطحابه إلى منزل ملاصق لمنزله الذي يسكنه، وبتفتيش ذلك المنزل عُثر على ما يقارب 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر موضوعة داخل شوال، وُجد في حفرة داخل المنزل. وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بترويج المواد المخدرة على متعاطيها، وعلى إثر ذلك جرى الملاحقة.