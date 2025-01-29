اتحاد المزارعين : هدوء الطلب على الدجاج رغم تراجع الأسعار

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، المهندس محمود العوران، أن سوق الدجاج المحلي يشهد حالة من ضعف الطلب وهدوء الحركة الشرائية رغم تراجع الأسعار.
وأوضح العوران، هدوء الطلب يرتبط بعدة أسباب أساسية أبرزها تراجع القوة الشرائية للمواطنين واستهلاك الرواتب على وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء يمثل جزءا كبيرا من ميزانيات الأسر، مما يقلل من الإنفاق على اللحوم البيضاء، بحسب الرأي.
ولفت إلى أن عادات المواطنين الغذائية في الشتاء تركّز على الأكلات الشعبية المعتمدة على الحبوب والبقوليات والأطباق المطهية، مما يقلل من الطلب على الدجاج.
وأشار إلى أن انخفاض عدد المناسبات الاجتماعية في فصل الشتاء بسبب برودة الأجواء يسهم في تقليل التجمعات والمآدب، وبالتالي ينعكس ذلك على الطلب على منتجات الدجاج.
وبيّن العوران أن سعر كيلو الدجاج في الأسواق المحلية انخفض إلى 1.70 دينار، فيما تراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35- 2.5 للكيلوغرام الواحد؛ في خطوة تعكس ضعف الحركة الشرائية المستمرة خلال الفترة الحالية.
وشدد على ضرورة دعم القطاع الزراعي ومربي الدواجن، خصوصا في ظل التحديات الموسمية التي تواجههم.
وأوضح أن صغار المزارعين يمثلون العمود الفقري لتوازن السوق، وأن عدم دعمهم قد يفتح الباب أمام سيطرة الشركات الكبرى واحتكار السوق، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين.
وأكد على ضرورة تقديم الدعم لصغار المزارعين من خلال توفير الأعلاف والأدوية بأسعار معقولة، وتخفيض كلفة المحروقات المستخدمة في تدفئة مزارعهم.
كما لفت إلى أن الاستعداد لشهر رمضان، الذي يتطلب فترة تصل إلى شهر لتربية الأفواج الخاصة بالسوق، يُشكل تحديا إضافيا، إذ لم تتضح بعد آفاق استقرار الأسعار في المرحلة المقبلة.
وختم العوران بدعوة الجهات المعنية إلى التحرك سريعا لدعم قطاع صغار مربي الدجاج، مؤكداً أن هذا الدعم ضرورة للحفاظ على استقرار السوق وتجنب أزمات جديدة في الأسعار.
بدورها؛ رصدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال متابعتها، وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.
ووفقا للوزارة، بلغ سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.
وبينت أن متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج بلغ 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.
وأكدت الوزارة استمرارها بمراقبة أسعار الدجاج ورصد الكميات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف ضبط الأسعار واتخاذ أي إجراءات تلزم.
وبينت أن جولات المتابعة للسوق المحلية، أظهرت وجود انخفاض كبير في أسعار التحميل لدجاج النتافات، وسعر الدجاج الطازج الجملة في مسلخ عمان وكذلك سعر البيع للمستهلك، بنسب متفاوتة مع توفر عروض في المحلات والمراكز التجارية.
ويُقدَّر استهلاك المملكة اليومي بنحو 600 ألف طير دجاج و4 ملايين بيضة.
تضم المملكة حوالي 2000 مزرعة للدواجن، منها 300 مزرعة للدجاج البياض و100 لتربية الأمهات، بالإضافة إلى 8 مشاريع كبرى لتربية وإنتاج الدواجن.
وكان قد اشتكى مواطنون من الارتفاع المفاجئ في أسعار الدواجن، حيث بلغ سعر الكيلو في محال النتافات 2.25 دينار، والدجاج المبرد بين 2.5 و2.6 دينار، ما يشكل عبئا على الأسر التي تعتمد عليه كسلعة أساسية.
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