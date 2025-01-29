اتحاد المزارعين : هدوء الطلب على الدجاج رغم تراجع الأسعار

خبرني - أكد مدير عام اتحاد الأردنيين، المهندس محمود العوران، أن سوق الدجاج المحلي يشهد حالة من ضعف الطلب وهدوء الحركة الشرائية رغم تراجع الأسعار.

وأوضح العوران، هدوء الطلب يرتبط بعدة أسباب أساسية أبرزها تراجع القوة الشرائية للمواطنين واستهلاك الرواتب على وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء يمثل جزءا كبيرا من ميزانيات الأسر، مما يقلل من الإنفاق على اللحوم البيضاء، بحسب الرأي.

ولفت إلى أن عادات المواطنين الغذائية في الشتاء تركّز على الأكلات الشعبية المعتمدة على الحبوب والبقوليات والأطباق المطهية، مما يقلل من الطلب على الدجاج.

وأشار إلى أن انخفاض عدد المناسبات الاجتماعية في فصل الشتاء بسبب برودة الأجواء يسهم في تقليل التجمعات والمآدب، وبالتالي ينعكس ذلك على الطلب على منتجات الدجاج.

وبيّن العوران أن سعر كيلو الدجاج في الأسواق المحلية انخفض إلى 1.70 دينار، فيما تراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35- 2.5 للكيلوغرام الواحد؛ في خطوة تعكس ضعف الحركة الشرائية المستمرة خلال الفترة الحالية.

وشدد على ضرورة دعم القطاع الزراعي ومربي الدواجن، خصوصا في ظل التحديات الموسمية التي تواجههم.

وأوضح أن صغار المزارعين يمثلون العمود الفقري لتوازن السوق، وأن عدم دعمهم قد يفتح الباب أمام سيطرة الشركات الكبرى واحتكار السوق، مما يزيد من الأعباء على المستهلكين.

وأكد على ضرورة تقديم الدعم لصغار المزارعين من خلال توفير الأعلاف والأدوية بأسعار معقولة، وتخفيض كلفة المحروقات المستخدمة في تدفئة مزارعهم.

كما لفت إلى أن الاستعداد لشهر رمضان، الذي يتطلب فترة تصل إلى شهر لتربية الأفواج الخاصة بالسوق، يُشكل تحديا إضافيا، إذ لم تتضح بعد آفاق استقرار الأسعار في المرحلة المقبلة.

وختم العوران بدعوة الجهات المعنية إلى التحرك سريعا لدعم قطاع صغار مربي الدجاج، مؤكداً أن هذا الدعم ضرورة للحفاظ على استقرار السوق وتجنب أزمات جديدة في الأسعار.

بدورها؛ رصدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال متابعتها، وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.

ووفقا للوزارة، بلغ سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.

وبينت أن متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج بلغ 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.

وأكدت الوزارة استمرارها بمراقبة أسعار الدجاج ورصد الكميات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف ضبط الأسعار واتخاذ أي إجراءات تلزم.

وبينت أن جولات المتابعة للسوق المحلية، أظهرت وجود انخفاض كبير في أسعار التحميل لدجاج النتافات، وسعر الدجاج الطازج الجملة في مسلخ عمان وكذلك سعر البيع للمستهلك، بنسب متفاوتة مع توفر عروض في المحلات والمراكز التجارية.

ويُقدَّر استهلاك المملكة اليومي بنحو 600 ألف طير دجاج و4 ملايين بيضة.

تضم المملكة حوالي 2000 مزرعة للدواجن، منها 300 مزرعة للدجاج البياض و100 لتربية الأمهات، بالإضافة إلى 8 مشاريع كبرى لتربية وإنتاج الدواجن.

وكان قد اشتكى مواطنون من الارتفاع المفاجئ في أسعار الدواجن، حيث بلغ سعر الكيلو في محال النتافات 2.25 دينار، والدجاج المبرد بين 2.5 و2.6 دينار، ما يشكل عبئا على الأسر التي تعتمد عليه كسلعة أساسية.