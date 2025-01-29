ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع وسط مخاوف التضخم وسوق العمل

خبرني - تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في يناير/كانون الثاني وسط مخاوف متجددة بشأن سوق العمل والتضخم.

وقال Board، وهو منظمة بحثية، يوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 104.1 هذا الشهر من 109.5 المعدل بالزيادة في ديسمبر/كانون الأول، بحسب رويترز.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 105.6 من 104.7 المعلن عنه سابقا.

وقالت دانا بيترسون كبير خبراء الاقتصاد في المجلس "انخفضت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول، في حين ضعفت تقييمات ظروف العمل للشهر الثاني على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الإشارات إلى التضخم والأسعار تهيمن على البيانات المكتوبة".

وبشكل عام يتوقع المستهلكون الأمريكيون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.2% على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، مقارنة بـ3% المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول. كما يرون ارتفاع التكاليف بنسبة 3.3% على مدار العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار، بحسب تقرير سابق لبلومبرغ.

وحذر العديد من خبراء الاقتصاد من أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤثر سلبا على معنويات المستهلكين والطلب عندما يتم تطبيقها.

وتراهن إدارة ترمب على خفض أسعار الطاقة للمساعدة في تخفيف أي زيادة في مستوى الأسعار.

أصبح سوق العمل، على الرغم من مرونته، مصدر قلق إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، إذ يستغرق الأمريكيون العاطلون وقتا أطول للعثور على عمل.

في الوقت نفسه وعد ترامب بتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، وهو ما قد يؤثر على المناطق ذات التركيز العالي من الموظفين الفيدراليين.

وشهد سوق العمل الأمريكي، رغم مرونته، بعض التحديات في الأشهر الأخيرة، حيث أصبح العاطلون يستغرقون وقتاً أطول للحصول على وظائف.

في الوقت نفسه، أعلن ترامب عن خطط لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، ما قد يؤثر سلباً على المناطق التي تعتمد بشكل كبير على التوظيف الحكومي.

وارتفعت المخاوف بشأن البطالة، حيث يتوقع حوالي 47% من المستهلكين زيادة معدل البطالة خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ ركود جائحة كورونا، كما تراجعت توقعات المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر.

ويُلاحظ أن معنويات المستهلكين استمرت في التغير وفقاً للميول السياسية بعد فوز ترامب في الانتخابات؛ إذ أصبحت نظرة الديمقراطيين أكثر تشاؤماً، بينما ارتفعت ثقة الجمهوريين إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، في حين شهدت مشاعر المستقلين السياسيين تباطؤاً ملحوظاً.