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مونديال اليد 2025.. كرواتيا وفرنسا في نصف النهائي على حساب مصر والمجر

1/28/2025 11:28:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 1 (كونا) -- بلغت كل من كرواتيا وفرنسا نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد الـ29 بالتغلب اليوم الثلاثاء على منتخبي المجر ومصر تواليا في مباراتين مثيرتين.
ففي قمة مواجهات ربع نهائي البطولة المستمرة حتى 2 فبراير المقبل تغلب منتخب فرنسا بصعوبة على نظيره المصري في مباراة قوية ومثيرة انتهى شوطها الأول بفارق أربعة أهداف (18 - 14).
وفي الشوط الثاني بادل لاعبو منتخب مصر الفرنسيين إحراز الأهداف بشكل متسارع إلا أن الفوز الفرنسي جاء في الثانية الأخيرة من عمر المباراة لتنتهي (34-33).
وفي مواجهة مثيرة أخرى تمكن صاحب الأرض والجمهور منتخب كرواتيا من الفوز على نظيره المجري بنتيجة (31-30) في الثواني الأخيرة.
وفي مباريات دور التصنيف (كأس الرئيس) بالبطولة المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك حققت بولندا المركز الـ25 بفوزها على أمريكا صاحبة المركز الـ26 بنتيجة (24-22).
وتغلب منتخب الكويت على اليابان (32-37) ليحقق المركز الـ27 ويستقر الخاسر في المركز الـ28 وحققت البحرين المركز الـ29 بفوزها على الجزائر صاحبة المركز الـ30 بنتيجة (29-26) وفازت غينيا (المركز الـ31) على كوبا (الـ32) بنتيجة (33-31) . (النهاية)

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