مونديال اليد 2025.. كرواتيا وفرنسا في نصف النهائي على حساب مصر والمجر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 1 (كونا) -- بلغت كل من كرواتيا وفرنسا نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد الـ29 بالتغلب اليوم الثلاثاء على منتخبي المجر ومصر تواليا في مباراتين مثيرتين.
ففي قمة مواجهات ربع نهائي البطولة المستمرة حتى 2 فبراير المقبل تغلب منتخب
فرنسا بصعوبة على نظيره المصري في مباراة
قوية ومثيرة انتهى شوطها الأول بفارق أربعة أهداف (18 - 14).
وفي الشوط الثاني بادل لاعبو منتخب مصر الفرنسيين إحراز الأهداف بشكل متسارع إلا أن الفوز الفرنسي جاء في الثانية الأخيرة من عمر المباراة لتنتهي (34-33).
وفي مواجهة مثيرة أخرى تمكن صاحب الأرض والجمهور منتخب كرواتيا من الفوز على نظيره المجري بنتيجة (31-30) في الثواني الأخيرة.
وفي مباريات دور التصنيف (كأس الرئيس) بالبطولة المقامة في كرواتيا والنرويج والدنمارك حققت بولندا المركز الـ25 بفوزها على أمريكا صاحبة المركز الـ26 بنتيجة (24-22).
وتغلب منتخب الكويت على اليابان (32-37) ليحقق المركز الـ27 ويستقر الخاسر في المركز الـ28 وحققت البحرين المركز الـ29 بفوزها على الجزائر صاحبة المركز الـ30 بنتيجة (29-26) وفازت غينيا (المركز الـ31) على كوبا (الـ32) بنتيجة (33-31) . (النهاية)
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