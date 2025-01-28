Wednesday, 29 January 2025 02:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النواب يرفعون شعار ((بيع أصول طيران الخليج خط أحمر))

1/28/2025 7:14:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفض‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اقتراحا‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬بيع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬مع‭ ‬احتفاظ‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬51 % ،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬أصول‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬خط‭ ‬احمر‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭: ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الشركة‭ ‬هو‭ ‬تجاهل‭ ‬وجهات‭ ‬تحقق‭ ‬نجاحات‭ ‬تشغيل‭ ‬وجهات‭ ‬لا‭ ‬تحقق‭ ‬أي‭ ‬أرباح،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مستثمرين‭ ‬اجانب‭ ‬على‭ ‬اهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لشراء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الشركة‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭: ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬لخصخصة‭ ‬الطيران‭ ‬الوطني‭ ‬وباءت‭ ‬بالفشل،‭ ‬مقترحا‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بافتتاح‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬أرباح‭ ‬الشركة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭: ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬شركة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وإن‭ ‬مشكلة‭ ‬الشركة‭ ‬إدارية‭ ‬وقرارات‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بفتح‭ ‬أو‭ ‬غلق‭ ‬خطوط،‭ ‬معتبرا‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭ ‬تدخلا‭ ‬في‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭.‬

وأضاف‭ ‬كيف‭ ‬نسمح‭ ‬لأنفسنا‭ ‬بخصخصة‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬جزء‭ ‬منها،‭ ‬فطيران‭ ‬الخليج‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحرين،‭ ‬وبيع‭ ‬أصول‭ ‬الدولة‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬مقدم‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭: ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬تحقق‭ ‬خسائر‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬استراتيجية‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬هل‭ ‬النواب‭ ‬مسرورون‭ ‬بوضع‭ ‬الشركة‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬المجاورة‭ ‬نراها‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬ويعمل‭ ‬بها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‮»‬‭.‬

كلمات دالة

MENAFN28012025000055011008ID1109140878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث