النواب يرفعون شعار ((بيع أصول طيران الخليج خط أحمر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفض مجلس النواب اقتراحا برغبة بشأن بيع جزء من شركة طيران الخليج مع احتفاظ «ممتلكات» بنسبة 51
% ، مؤكدين أن بيع أصول شركة طيران الخليج خط احمر.
وقال النائب د. مهدي الشويخ: إن سبب الخسائر التي تتعرض لها الشركة هو تجاهل وجهات تحقق نجاحات تشغيل وجهات لا تحقق أي أرباح، مؤكدا أن هناك مستثمرين اجانب على اهبة الاستعداد لشراء جزء من الشركة.
بدوره، قال النائب ممدوح الصالح: إن هناك عددا من التجارب الدولية لخصخصة الطيران الوطني وباءت بالفشل، مقترحا إمكانية أن تقوم شركة طيران الخليج بافتتاح شركات طيران اقتصادية تسهم في زيادة أرباح الشركة.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان: إن شركة طيران الخليج شركة أساسية في الاقتصاد الوطني، وإن مشكلة الشركة إدارية وقرارات تفرض على الشركة فيما يتعلق بفتح أو غلق خطوط، معتبرا ذلك الأمر تدخلا في القرارات الإدارية.
وأضاف كيف نسمح لأنفسنا بخصخصة هذه الشركة أو بيع جزء منها، فطيران الخليج جزء من الهوية الوطنية للبحرين، وبيع أصول الدولة خط أحمر. من جانبه، قال النائب خالد بوعنق مقدم الاقتراح برغبة: إن الشركة تحقق خسائر وليس لديها استراتيجية للخروج من هذه الخسائر، قائلا: «هل النواب مسرورون بوضع الشركة الحالي في حين الشركات الوطنية المجاورة نراها بهذا الشكل ويعمل بها الكثير من البحرينيين».
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