النواب يرفعون شعار ((بيع أصول طيران الخليج خط أحمر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭: ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الشركة‭ ‬هو‭ ‬تجاهل‭ ‬وجهات‭ ‬تحقق‭ ‬نجاحات‭ ‬تشغيل‭ ‬وجهات‭ ‬لا‭ ‬تحقق‭ ‬أي‭ ‬أرباح،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مستثمرين‭ ‬اجانب‭ ‬على‭ ‬اهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لشراء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الشركة‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭: ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬لخصخصة‭ ‬الطيران‭ ‬الوطني‭ ‬وباءت‭ ‬بالفشل،‭ ‬مقترحا‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بافتتاح‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬أرباح‭ ‬الشركة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭: ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬شركة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وإن‭ ‬مشكلة‭ ‬الشركة‭ ‬إدارية‭ ‬وقرارات‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بفتح‭ ‬أو‭ ‬غلق‭ ‬خطوط،‭ ‬معتبرا‭ ‬ذلك‭ ‬الأمر‭ ‬تدخلا‭ ‬في‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭.‬

وأضاف‭ ‬كيف‭ ‬نسمح‭ ‬لأنفسنا‭ ‬بخصخصة‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬جزء‭ ‬منها،‭ ‬فطيران‭ ‬الخليج‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحرين،‭ ‬وبيع‭ ‬أصول‭ ‬الدولة‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬مقدم‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭: ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬تحقق‭ ‬خسائر‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬استراتيجية‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخسائر،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬هل‭ ‬النواب‭ ‬مسرورون‭ ‬بوضع‭ ‬الشركة‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬المجاورة‭ ‬نراها‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬ويعمل‭ ‬بها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‮»‬‭.‬

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