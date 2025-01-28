الرئيس المسلم: موقف نيابي موحد باستمرار دعم الكهرباء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ياسر‭ ‬حميدان‭ ‬ان‭ ‬توقف‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬الموجه‭ ‬لهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬عجز‭ ‬تشغيلي‭ ‬في‭ ‬النفقات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الهيئة‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬للتوازن‭ ‬المالي‭ ‬لتحسين‭ ‬آلية‭ ‬التشغيل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمحطات‭ ‬وتقليص‭ ‬النفقات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتحسين‭ ‬الادارة‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬النفقات‭ ‬الى‭ ‬31‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وفي‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬النفقات‭ ‬68‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬نتوقع‭ ‬توفير‭ ‬نفس‭ ‬المبلغ‭ ‬تقريبا‭ ‬بواقع‭ ‬68‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

واشار‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤالين‭ ‬للنائب‭ ‬محمد‭ ‬الاحمد‭ ‬واحمد‭ ‬السلوم،‭ ‬الى‭ ‬استمرار‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬امله‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬النقاشات‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬القادمة‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬العجز‭ ‬التشغيلي‭ ‬الحالي‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬240‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬يخصم‭ ‬منه‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬المقدم‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬غاز‭ ‬طبيعي‭ ‬والذي‭ ‬يساوي‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬العجز‭ ‬الفعلي‭ ‬للهيئة‭ ‬حوالي‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

واكد‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬العجز‭ ‬التشغيلي‭ ‬للهيئة‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬تعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬وان‭ ‬الهيئة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬2016‭ ‬بخصوص‭ ‬تعرفة‭ ‬الكهرباء،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الدعم‭ ‬ليس‭ ‬قرار‭ ‬الهيئة‭ ‬او‭ ‬الوزير‭ ‬وانما‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬مبدأ‭ ‬اعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬قانون‭ ‬يشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬مادة‭ ‬وسيتم‭ ‬احالته‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الاحمد‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬تقدم‭ ‬للهيئة‭ ‬دعما‭ ‬غير‭ ‬مباشرا‭ ‬عبر‭ ‬بيع‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬سعر‭ ‬السوق‭ ‬المقدر‭ ‬بنحو‭ ‬4‭ ‬دولارات‭ ‬لكل‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬حرارية،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الهيئة‭ ‬للتوازن‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬حتى‭ ‬الان‭.‬

وتساءل‭ ‬النائب‭ ‬الاحمد‭ ‬عن‭ ‬كلفة‭ ‬وحدة‭ ‬الكهرباء‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬29‭ ‬فلسا،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬غير‭ ‬مطلعين‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬احتساب‭ ‬الوحدة‭ ‬الحرارية،‭ ‬وهل‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬جهود‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬كلفة‭ ‬وحدة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬حتى‭ ‬تستطيع‭ ‬تحقيق‭ ‬فروقات‭ ‬مالية‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬العجز‭ ‬وما‭ ‬يستتبعه‭ ‬من‭ ‬تخفيض‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬للهيئة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تمهيدا‭ ‬لخصخصة‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬فما‭ ‬مدى‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬وعلى‭ ‬سعر‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬تطمينات‭ ‬بان‭ ‬دعم‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬سيستمر‭ ‬ولن‭ ‬يمس‮»‬‭.‬

‮ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬السلوم‭ ‬بنشر‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تعارض‭ ‬بين‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الشركة‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬معرفة‭ ‬طبيعة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تقوم‭ ‬بتملك‭ ‬الأسهم،‭ ‬وهل‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وهل‭ ‬ستقوم‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

واكد‭ ‬السلوم‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وجود‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التأكيد‭ ‬بانه‭ ‬لا‭ ‬مساس‭ ‬بالفواتير‭ ‬المدعومة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مسكنهم‭ ‬الأول،‭ ‬وباستمرار‭ ‬الأسعار‭ ‬الحالية‭ ‬المدعومة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

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