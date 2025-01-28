الوزير المالكي: دعم أكثر من 15 ألف بحريني لدخول سوق العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تغطية‭: ‬وليد‭ ‬دياب

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

كشف‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الخطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لإدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬الصندوق‭ ‬بمبلغ‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬تمكين‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬بدعم‭ ‬41‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬يتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬لاستيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬معالجة‭ ‬موضوع‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬لهم،‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬زيادة‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬لكي‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬المواطن‭ ‬ببرامج‭ ‬أكثر‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بلغ‭ ‬15580‭ ‬بحرينيا،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11990‭ ‬بحرينيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الأجور،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬زيادة‭ ‬رواتب‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬350‭ ‬دينارا،‭ ‬والدبلوم‭ ‬من‭ ‬380‭ ‬إلى‭ ‬430‭ ‬دينارا،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬إلى‭ ‬550‭ ‬دينارا‭.‬

وأفاد‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬للدعم‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬مع‭ ‬النواب،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الأجور‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬كان‭ ‬417‭ ‬دينارا‭ ‬وفي‭ ‬2024‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الأجور‭ ‬472‭ ‬دينارا‭ ‬بزيادة‭ ‬60‭ ‬دينارا‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬المواطن،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬للتوظيف‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬الرواتب‭ ‬والتدريب‭ ‬وأيضا‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬البحريني‭ ‬وغير‭ ‬البحريني‭ ‬عادلة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سنعمل‭ ‬عليه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬ما‭ ‬سيفتح‭ ‬مجالات‭ ‬كبيرة‭ ‬لدعم‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‭ ‬يوسف‭ ‬خلف‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المتوظفين‭ ‬في‭ ‬2024‭ ‬ينقسم‭ ‬إلى‭ ‬8631‭ ‬متوظفا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬و18516‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬التوظف‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬يدخلون‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬سنويا‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬او‭ ‬خريجي‭ ‬جامعات،‭ ‬والعمل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استيعابهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بإغلاق‭ ‬ملفات‭ ‬عاطلين‭ ‬بالوزارة،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬التزاما‭ ‬بتطبيق‭ ‬احكام‭ ‬القانون‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستحقاق‭ ‬بدل‭ ‬التعطل،‭ ‬فإذا‭ ‬تم‭ ‬فقد‭ ‬أي‭ ‬شرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬الاستحقاق‭ ‬يتم‭ ‬وقف‭ ‬صرف‭ ‬الإعانة‭ ‬ولكن‭ ‬يظل‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الوزارة‭ ‬ويستفيد‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭.‬

وشدد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بالوكالة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هدفنا‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬الاعانة‭ ‬مدعاة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬العاطل‭ ‬عن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ويكتفي‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الميزة،‭ ‬فهدف‭ ‬الوزارة‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬إيجاد‭ ‬وظائف‭ ‬وليس‭ ‬دفع‭ ‬إعانات‭ ‬تعطل‭.‬

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