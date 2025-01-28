الوزير المالكي: دعم أكثر من 15 ألف بحريني لدخول سوق العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الوزير خلف: هدفنا ألا يتسبب بدل التعطل في توقف بحث العاطل عن عمل
تغطية: وليد دياب
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
كشف وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي عن نتائج الخطة التنفيذية لصندوق العمل «تمكين» لإدماج البحرينيين في القطاع الخاص عبر دعم الصندوق بمبلغ 200 مليون دينار، حيث قام تمكين منذ إطلاق البرنامج بدعم 41 ألف بحريني في 2024 بعد أن كان هذا العدد يتراوح ما بين 20 و 26 ألف بحريني في السنوات السابقة.
وأضاف خلال المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب أمس لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن معالجة موضوع العاطلين عن العمل والباحثين عن العمل لأول مرة وتوفير الفرص الوظيفية لهم، أنه يمكن زيادة دعم برامج تمكين لكي تتمكن من دعم المواطن ببرامج أكثر.
وأوضح أن عدد المستفيدين من الداخلين الجدد في سوق العمل بلغ 15580 بحرينيا، ويشمل ذلك دعم توظيف أكثر من 11990 بحرينيا من خلال دعم الأجور، مبينا أن تلك البرامج الجديدة تم خلالها زيادة رواتب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من 300 دينار إلى 350 دينارا، والدبلوم من 380 إلى 430 دينارا، والبكالوريوس من 450 إلى 550 دينارا.
وأفاد بأنه تم تمديد الفترة الزمنية للدعم من 3 سنوات إلى 5 سنوات بناء على الاتفاق الذي تم مع النواب، مشيرا إلى أن متوسط الأجور قبل إطلاق هذا البرنامج كان 417 دينارا وفي 2024 بلغ متوسط الأجور 472 دينارا بزيادة 60 دينارا.
وأكد الوزير أن دعم مثل هذه البرامج سيزيد من خدمة المواطن، مؤكدا ضرورة العمل والتركيز على جعل المواطن البحريني هو الخيار الأول للتوظيف ويتم ذلك عبر مثل هذه البرامج من دعم الرواتب والتدريب وأيضا السياسات التي تجعل المنافسة بين البحريني وغير البحريني عادلة، وهذا ما سنعمل عليه بالتعاون مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة ما سيفتح مجالات كبيرة لدعم البحريني في سوق العمل.
من جانبه أكد وزير العمل بالوكالة يوسف خلف أن الحكومة جادة في توظيف العاطلين عن العمل وأن هذا الأمر من أولويات عمل الحكومة، مبينا أن عدد المتوظفين في 2024 ينقسم إلى 8631 متوظفا للمرة الأولى، و18516 سبق لهم التوظف من قبل.
وأشار إلى وجود حوالي 10 آلاف يدخلون إلى سوق العمل سنويا سواء من خريجي الثانوية او خريجي جامعات، والعمل مستمر على أن يتم استيعابهم في سوق العمل.
وأوضح أنه ليس هناك ما يسمى بإغلاق ملفات عاطلين بالوزارة، وأن هناك التزاما بتطبيق احكام القانون فيما يتعلق باستحقاق بدل التعطل، فإذا تم فقد أي شرط من شروط الاستحقاق يتم وقف صرف الإعانة ولكن يظل الباحث عن عمل موجودا في سجلات الوزارة ويستفيد من كافة الخدمات.
وشدد وزير العمل بالوكالة على أن هدفنا ألا تكون تلك الاعانة مدعاة إلى أن يتوقف العاطل عن البحث عن عمل ويكتفي بالاستفادة من هذه الميزة، فهدف الوزارة الأساسي هو إيجاد وظائف وليس دفع إعانات تعطل.
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