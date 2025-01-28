التجارة: نشاط توصيل الطلبات منظم في ((السجلات التجارية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬إما‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬للزبائن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ممارستها‭ ‬الاعتيادية‭ ‬للأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬المرخصة‭ ‬بها‭ ‬المنشأة،‭ ‬وإما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬متخصص‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبات‭ ‬يتم‭ ‬ممارسته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النشاط،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النشاط‭ ‬منظم‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬ويمكن‭ ‬لمن‭ ‬يتقدم‭ ‬لمزاولته‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬الاشتراطات‭ ‬اللازمة،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بشأن‭ ‬وجود‭ ‬توجه‭ ‬لتنظيم‭ ‬نشاط‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬اشتراطات‭ ‬ومواصفات‭ ‬ومعايير‭ ‬العربات‭ ‬وآليات‭ ‬التوصيل،‭ ‬تخضع‭ ‬لمتطلبات‭ ‬وتراخيص‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭.‬

واختتم‭ ‬الوزير‭ ‬رده‭ ‬بالإفادة‭ ‬بأن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتراخيص‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬وتحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬التغيرات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬السوق‭.‬

وفي‭ ‬تعقيب‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬بسام‭ ‬البنمحمد‭ ‬إننا‭ ‬مازلنا‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬مكملا‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وأن‭ ‬الضوابط‭ ‬الحالية‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬اشتراطات‭ ‬عامة‭ ‬لا‭ ‬تنظم‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬شامل،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬التنظيم‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬وتأخرنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬وتبعات‭ ‬سلبية‭ ‬ممكن‭ ‬تجنبها‭ ‬بالتنظيم‭ ‬الشامل‭ ‬والسليم،‭ ‬فمثلا‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يسمح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬لمزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬ويتضمن‭ ‬معايير‭ ‬ضرورية‭ ‬وملزمة‭ ‬يتم‭ ‬الرقابة‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وتكون‭ ‬آليات‭ ‬الرقابة‭ ‬واضحة‭ ‬ومحددة‭ ‬ودائمة،‭ ‬لا‭ ‬تنحصر‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬التجديد‭ ‬السنوي‭ ‬للمركبة‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬اشتراطات‭ ‬صحية‭ ‬عامة‭ ‬يصعب‭ ‬تحديدها‭ ‬لمن‭ ‬يمارس‭ ‬النشاط،‭ ‬مثل‭ ‬صلاحية‭ ‬مركبات‭ ‬النقل‭ (‬مكيفة‭ ‬بشكل‭ ‬ملائم‭ ‬لنقل‭ ‬الأغذية‭ ‬أو‭ ‬الأدوية‭ ‬أو‭ ‬المواد‭ ‬الصحية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬تتطلب‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬معينة،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مركبات‭ ‬للنقل‭ ‬مهيئة‭ ‬بشكل‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المنتجات‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬بتوصيلها‭ ‬فلا‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بتوصيل‭ ‬منتجات‭ ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مرخص‭ ‬لهم‭) ‬وتحدد‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬مثل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والصحة‭ ‬والصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وغيرها،‭ ‬وكذلك‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يترك‭ ‬تحديد‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل‭ ‬على‭ ‬المطاعم‭ ‬بدون‭ ‬ضوابط،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينظم‭ ‬بضوابط‭ ‬محددة‭ ‬تحقق‭ ‬التوازن‭ ‬المطلوب‭.‬

وبخصوص‭ ‬أرباح‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬البنمحمد‭ ‬إنه‭ ‬برغم‭ ‬صغر‭ ‬حجم‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬فإن‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل‭ ‬حققت‭ ‬أرباحا‭ ‬عالية‭ ‬جداً‭ ‬بسبب‭ ‬رسومهم‭ ‬المرتفعة‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المطاعم‭ ‬والمحلات‭ ‬المتعاملة‭ ‬معهم‭ ‬سدادها‭ ‬لهم،‭ ‬وهذه‭ ‬الرسوم‭ ‬تعتبر‭ ‬ضمن‭ ‬الأعلى‭ ‬خليجياً‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هي‭ ‬الأعلى،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬أمرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل‭ ‬ولكنه‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والمحلات‭ ‬التي‭ ‬تضطر‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل‭ ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل‭ ‬مثل‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬تفوق‭ ‬20 % ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬طلب،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬يفوق‭ ‬قدرة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يدفعهم‭ ‬إما‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬أسعارهم‭ ‬على‭ ‬المستهلك‭ ‬أو‭ ‬للإغلاق‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يبين‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬المكاسب‭ ‬المحتملة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬التوصيل‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬أضرار‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬المهمة‭. ‬فخدمة‭ ‬التوصيل‭ ‬اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬أمراً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬المطاعم‭ ‬والمحلات‭ ‬التي‭ ‬تستعين‭ ‬بهذه‭ ‬الخدمة‭ ‬قادرة‭ ‬عن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنها‭ ‬مما‭ ‬يحملها‭ ‬أعباء‭ ‬يصعب‭ ‬عليهم‭ ‬تحملها‭.‬

وعن‭ ‬العوائد‭ ‬الإيجابية‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬وأرباحها‭ ‬على‭ ‬الدولة،‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬البنمحمد‭ ‬تلعب‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬وكذلك‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬المطاعم‭ ‬والمحلات‭ ‬وتسهل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬شامل‭ ‬وسليم‭ ‬سيكون‭ ‬مردودها‭ ‬الإيجابي‭ ‬محدودا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالآثار‭ ‬السلبية‭.‬

وعن‭ ‬تأثير‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬منتجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬أوضح‭ ‬د‭. ‬البنمحمد‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬شركات‭ ‬التوصيل‭ ‬قد‭ ‬يخلق‭ ‬منافسة‭ ‬تخدم‭ ‬المستهلك‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬التنافسية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬كل‭ ‬سوق‭ ‬ولكن‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬التنافس‭ ‬متوازنا‭ ‬ومنضبطا‭ ‬ويخدم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬ولا‭ ‬يضر‭ ‬بالمستهلك‭.‬

وحول‭ ‬النظرة‭ ‬المستقبلية‭ ‬لشركات‭ ‬التوصيل،‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬البنحمد‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬مضطرداً‭ ‬وتوسعات‭ ‬كبيرة‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يشجع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة‭ ‬أو‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتها‭ ‬لتعزز‭ ‬من‭ ‬حصتها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أسهمهم‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬بورصات‭ ‬الأسهم‭ ‬الإقليمية‭. ‬

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