قوات الاحتلال تجبر الفلسطينيين على إخلاء منازلهم شرق مخيم جنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
رام الله - (وكالات الأنباء): أجبرت القوات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، الفلسطينيين على إخلاء منازلهم عند مدخل مخيم جنين الشرقي بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «قوات الاحتلال داهمت المنازل عند المنطقة المعروفة بدوار الحصان شرق المخيم، وأجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدم أجزاء منها».
ووفق الوكالة، «تواصل جرافات الاحتلال فتح طرق في عمق مخيم جنين، تحديدا في المنطقة المعروفة بشارع مهيوب، كما تستمر عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في حارتي الحواشين والألوب». وطبقا للوكالة، «يواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة إلى مدينة جنين ومخيمها، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المخيم».
وأشارت «وفا» إلى أنه «لليوم الثامن على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مخلفا 16 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، فضلا عن تدمير 100 منزل وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه».
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» قد أضاف الضفة الغربية إلى نطاق الحرب مع مصادقته على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
من جهته، قال مصدر عسكري إسرائيلي إنه تأتي العملية العسكرية في ظل وقف إطلاق النار على الجبهات الأخرى، ما يتيح تركيز الجهود على منطقة العمليات في جنين، والتي انطلقت بقوة لتحقيق إنجازات أمنية ملموسة. وأضاف أنه «على عكس العمليات السابقة، تهدف عملية السور الحديدي إلى تحقيق نتائج أمنية طويلة الأمد بدلاً من إنجازات مؤقتة»، متابعا أن: «العمليات السابقة، رغم نجاحاتها، ركزت على تأمين فترات معينة مثل الأعياد. أما الآن، فإن التركيز ينصب على معالجة جذرية للوضع الأمني في جنين بشكل مستمر ومتصاعد».
فيما نقل موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الجيش يستعد لتوسيع العملية في الضفة الغربية. وقال «واللا»: «أفادت مصادر عسكرية بأنه سيتم خلال الأيام المقبلة إجراء تقييم للوضع، تنظر خلاله المؤسسة الأمنية في توصيات لتوسيع النشاط البري في أنحاء الضفة الغربية والأغوار، مع التركيز على شمال الضفة الغربية».
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قام منذ مساء أمس الإثنين بعمل في عدد من المواقع في أنحاء الضفة الغربية لتنفيذ اعتقالات لمطلوبين للتحقيق معهم، بما في ذلك نابلس وطولكرم وقلنديا. وتابع: «وفقا لتقديرات الاستخبارات، في بداية العملية فر بعض المطلوبين من جنين وطولكرم إلى نابلس وإلى القرى والبلدات الصغيرة للاختباء من الجيش الإسرائيلي والشاباك».
من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «اوتشا» في بيان: «تعوّق القيود المشددّة التي تفرضها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية، والتي تشمل إغلاق الطرق وفترات التأخير الطويلة على الحواجز وتركيب بوابات جديدة على مداخل القرى، قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية وإلى أماكن عملهم».
وأضاف أنه: «تشهد إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في الضفة الغربية تدهورًا بسبب الأزمة المالية والقيود المفروضة على الوصول، إذ بات 68 % من نقاط الخدمات الصحية لا تملك القدرة الآن على العمل لمدة تزيد على يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، ولا تعمل المستشفيات إلا بما نسبته 70 في المائة من قدراتها». وتابع قائلا إنه: يتعرض الفلسطينيون لعمليات الاحتجاز الجماعي على يد القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية.
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