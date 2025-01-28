قوات الاحتلال تجبر الفلسطينيين على إخلاء منازلهم شرق مخيم جنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أجبرت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬الشرقي‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬داهمت‭ ‬المنازل‭ ‬عند‭ ‬المنطقة‭ ‬المعروفة‭ ‬بدوار‭ ‬الحصان‭ ‬شرق‭ ‬المخيم،‭ ‬وأجبرت‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم،‭ ‬تمهيدا‭ ‬لهدم‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬الوكالة،‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬جرافات‭ ‬الاحتلال‭ ‬فتح‭ ‬طرق‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬مخيم‭ ‬جنين،‭ ‬تحديدا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المعروفة‭ ‬بشارع‭ ‬مهيوب،‭ ‬كما‭ ‬تستمر‭ ‬عمليات‭ ‬التجريف‭ ‬وتدمير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬حارتي‭ ‬الحواشين‭ ‬والألوب‮»‬‭. ‬وطبقا‭ ‬للوكالة،‭ ‬‮«‬يواصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬دفع‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬حاجز‭ ‬الجلمة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تحليق‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المخيم‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لليوم‭ ‬الثامن‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬يواصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها،‭ ‬مخلفا‭ ‬16‭ ‬شهيدا‭ ‬وعشرات‭ ‬الإصابات‭ ‬والاعتقالات،‭ ‬والإخلاء‭ ‬القسري‭ ‬للعائلات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬100‭ ‬منزل‭ ‬وإحراقها‭ ‬داخل‭ ‬المخيم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬عمليات‭ ‬التدمير‭ ‬الممنهج‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬ومنع‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المصغر‭ ‬للشؤون‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬‮«‬الكابينت‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أضاف‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬نطاق‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬مصادقته‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬تأتي‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الجبهات‭ ‬الأخرى،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬تركيز‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬جنين،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬بقوة‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬أمنية‭ ‬ملموسة‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬عكس‭ ‬العمليات‭ ‬السابقة،‭ ‬تهدف‭ ‬عملية‭ ‬السور‭ ‬الحديدي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬أمنية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مؤقتة‮»‬،‭ ‬متابعا‭ ‬أن‭: ‬‮«‬العمليات‭ ‬السابقة،‭ ‬رغم‭ ‬نجاحاتها،‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬فترات‭ ‬معينة‭ ‬مثل‭ ‬الأعياد‭. ‬أما‭ ‬الآن،‭ ‬فإن‭ ‬التركيز‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬جذرية‭ ‬للوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬ومتصاعد‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬واللا‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬يستعد‭ ‬لتوسيع‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬واللا‮»‬‭: ‬‮«‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬إجراء‭ ‬تقييم‭ ‬للوضع،‭ ‬تنظر‭ ‬خلاله‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬توصيات‭ ‬لتوسيع‭ ‬النشاط‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والأغوار،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قام‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بعمل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتقالات‭ ‬لمطلوبين‭ ‬للتحقيق‭ ‬معهم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نابلس‭ ‬وطولكرم‭ ‬وقلنديا‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬وفقا‭ ‬لتقديرات‭ ‬الاستخبارات،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العملية‭ ‬فر‭ ‬بعض‭ ‬المطلوبين‭ ‬من‭ ‬جنين‭ ‬وطولكرم‭ ‬إلى‭ ‬نابلس‭ ‬وإلى‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭ ‬الصغيرة‭ ‬للاختباء‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والشاباك‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬اوتشا‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تعوّق‭ ‬القيود‭ ‬المشددّة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬أرجاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬إغلاق‭ ‬الطرق‭ ‬وفترات‭ ‬التأخير‭ ‬الطويلة‭ ‬على‭ ‬الحواجز‭ ‬وتركيب‭ ‬بوابات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مداخل‭ ‬القرى،‭ ‬قدرة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬وإلى‭ ‬أماكن‭ ‬عملهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭: ‬‮«‬تشهد‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تدهورًا‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬والقيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الوصول،‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬68 % ‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬القدرة‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬يومين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ولا‭ ‬تعمل‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلا‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬قدراتها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭: ‬يتعرض‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬لعمليات‭ ‬الاحتجاز‭ ‬الجماعي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬أرجاء‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬