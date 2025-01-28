مصر تنفي إجراء محادثة هاتفية بين السيسي وترامب بشأن غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
القاهرة - (وكالات الانباء): نفت مصر امس الثلاثاء التقارير الإعلامية التي أفادت بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثة عبر الهاتف بشأن الوضع في قطاع غزة. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات: «نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى ما تناولته وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري والأمريكي»، مضيفة أنّ أي اتصال هاتفي يجريه الرئيس المصري مع رؤساء الدول «يتم إعلانه وفقا للمتّبع».
وكان ترامب قد تحدث السبت الماضي عن خطة لإتاحة ترتيب قطاع غزة بالكامل بحسب قوله، مقترحا نقل سكانه إلى مصر والأردن بشكل «موقت أو طويل الأجل»، الأمر الذي أثار رفضا عربيا واسعا. واعتبر ترامب أن القطاع بات «مكانا هدم بالكامل»، كاشفا أنه ناقش الوضع مع العاهل الأردني عبدالله الثاني وسيثير المسألة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.
ومنذ تصريحات الرئيس الأمريكي، لم يصدر أيّ إعلان رسمي من واشنطن أو القاهرة عن محادثة بين الرئيسين، رغم أنّ وسائل إعلام ذكرت الاثنين الماضي أن اتصالا هاتفيا جرى بين السيسي وترامب. وعن الرئيس المصري، قال ترامب: «أتمنى أن يأخذ البعض» منهم، مضيفا «ساعدناهم كثيرا، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا». وتابع «كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضا».
من جانب ، آخر قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إنها تعارض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة. وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: «سنكون ضد أي خطة تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، أو تؤدي إلى أي نوع من التطهير العرقي». وتعليقا على تصريح ترامب، قال دوجاريك إن مصر والأردن وجامعة الدول العربية عارضت أيضًا فكرة ترامب. وعبَّرت مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيانات وتصريحات يومي الأحد والاثنين، عن رفضها دعوة ترامب لتهجير فلسطينيين، ودعت إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي باريس، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية امس الثلاثاء أن التهجير القسري لفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وفق ما اقترحه دونالد ترامب سيكون «غير مقبول» ومن شأنه تقويض حلّ الدولتين. وقال الناطق باسم الخارجية في بيان: إن «أيّ تهجير قسري لسكان من غزة سيكون غير مقبول»، مشيرا إلى أن ذلك «ليس انتهاكا خطرا للقانون الدولي فحسب بل إنه أيضا تقويض كبير لحلّ الدولتين وعنصر مزعزع لاستقرار شريكينا المقرّبين مصر والأردن». وفي الدوحة، جددت قطر امس الثلاثاء دعمها لحل الدولتين بعدما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي حين سُئل عن تصريحات ترامب: «موقفنا واضح دائما بشأن ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للمضي قدما». وأضاف «لا نتفق في الكثير من الأمور مع جميع حلفائنا، ليس فقط الولايات المتحدة، ولكننا نعمل معهم عن كثب للتأكد من أننا نصيغ السياسة سويا». من جهته، جدد الأردن أمس الثلاثاء رفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان غزة إلى المملكة، وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في مؤتمر صحفي: «نؤكد أن الأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم ويملي ضرورة ألا يكون هناك أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني».
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