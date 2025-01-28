مصر تنفي إجراء محادثة هاتفية بين السيسي وترامب بشأن غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬وكالات‭ ‬الانباء‭): ‬نفت‭ ‬مصر‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬أفادت‭ ‬بأنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬ونظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أجريا‭ ‬محادثة‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاستعلامات‭: ‬‮«‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ما‭ ‬تناولته‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬المصري‭ ‬والأمريكي‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّ‭ ‬أي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬يجريه‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬إعلانه‭ ‬وفقا‭ ‬للمتّبع‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لإتاحة‭ ‬ترتيب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالكامل‭ ‬بحسب‭ ‬قوله،‭ ‬مقترحا‭ ‬نقل‭ ‬سكانه‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬موقت‭ ‬أو‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‮»‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬رفضا‭ ‬عربيا‭ ‬واسعا‭. ‬واعتبر‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬بات‭ ‬‮«‬مكانا‭ ‬هدم‭ ‬بالكامل‮»‬،‭ ‬كاشفا‭ ‬أنه‭ ‬ناقش‭ ‬الوضع‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬وسيثير‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭. ‬

ومنذ‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬أيّ‭ ‬إعلان‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬أو‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬محادثة‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬ذكرت‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬جرى‭ ‬بين‭ ‬السيسي‭ ‬وترامب‭. ‬وعن‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬البعض‮»‬‭ ‬منهم،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ساعدناهم‭ ‬كثيرا،‭ ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيساعدنا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كما‭ ‬يقولون،‭ ‬إنها‭ ‬منطقة‭ ‬صعبة،‭ ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬ملك‭ ‬الأردن‭ ‬سيفعل‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬،‭ ‬آخر‭ ‬قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬الاثنين،‭ ‬إنها‭ ‬تعارض‭ ‬دعوة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬سنكون‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬خطة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬أو‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‮»‬‭. ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬ترامب،‭ ‬قال‭ ‬دوجاريك‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عارضت‭ ‬أيضًا‭ ‬فكرة‭ ‬ترامب‭. ‬وعبَّرت‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬وتصريحات‭ ‬يومي‭ ‬الأحد‭ ‬والاثنين،‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬دعوة‭ ‬ترامب‭ ‬لتهجير‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭. ‬وفي‭ ‬باريس،‭ ‬اعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬لفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اقترحه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬تقويض‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬أيّ‭ ‬تهجير‭ ‬قسري‭ ‬لسكان‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬سيكون‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬انتهاكا‭ ‬خطرا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬أيضا‭ ‬تقويض‭ ‬كبير‭ ‬لحلّ‭ ‬الدولتين‭ ‬وعنصر‭ ‬مزعزع‭ ‬لاستقرار‭ ‬شريكينا‭ ‬المقرّبين‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الدوحة،‭ ‬جددت‭ ‬قطر‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬دعمها‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬بعدما‭ ‬كرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬دعوته‭ ‬لنقل‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬حين‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭: ‬‮«‬موقفنا‭ ‬واضح‭ ‬دائما‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه،‭ ‬وأن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬الطريق‭ ‬الوحيد‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نتفق‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬حلفائنا،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعمل‭ ‬معهم‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬نصيغ‭ ‬السياسة‭ ‬سويا‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬جدد‭ ‬الأردن‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬رفض‭ ‬مقترح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬نقل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الأردنية‭ ‬محمد‭ ‬المومني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأردني‭ ‬يملي‭ ‬حتمية‭ ‬ثبات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وبقائهم‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬ويملي‭ ‬ضرورة‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التهجير‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬