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((طوفان)) العودة إلى شمال غزة وارتداداته على الداخل الإسرائيلي

1/28/2025 7:14:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لعملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬تداعياتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬كان‭ ‬للطوفان‭ ‬البشري‭ ‬الذي‭ ‬زحف‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬ووسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬شماله‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬ارتداداته‭ ‬على‭ ‬الداخل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وسط‭ ‬تفسيرات‭ ‬وتأويلات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وللمفارقة‭ ‬كان‭ ‬القاسم‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المشهدين‭ ‬هو‭ ‬توجيه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬وتحميله‭ ‬المسؤولية‭ ‬عما‭ ‬حدث،‭ ‬وتعالت‭ ‬أصوات‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬تنادي‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭ ‬فورا‭ ‬واحتلال‭ ‬القطاع‭. ‬

وكما‭ ‬أثارت‭ ‬مشاهد‭ ‬ظهور‭ ‬مسلحي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬أثناء‭ ‬تسليم‭ ‬الأسيرات‭ ‬الإسرائيليات‭ ‬في‭ ‬الدفعتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬حفيظة‭ ‬قطاع‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬وجاء‭ ‬مشهد‭ ‬عودة‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ليطرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬الاستفهام‭ ‬بشأن‭ ‬السردية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للأهداف‭ ‬المعلنة‭ ‬للحرب‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وكتبت‭ ‬صحيفة‭ ‬جيروزاليم‭ ‬بوست‭ ‬أن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬شمالها‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬ورقة‭ ‬ضغط‭ ‬تملكها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حماس،‭ ‬وكانت‭ ‬إحدى‭ ‬النقاط‭ ‬الشائكة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حاولت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬توقيع‭ ‬صفقة‭ ‬التبادل‭ ‬دفع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬جنوبا،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬للعمل‭ ‬بحرية‭ ‬ضد‭ ‬المسلحين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬القطاع،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬الصفقة‭. ‬

ونسخت‭ ‬الصحيفة‭ ‬اقتباسا‭ ‬لوعد‭ ‬ردده‭ ‬مسؤولون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬لعدة‭ ‬أشهر،‭ ‬وهو‭: ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬للناس‭ ‬بالخروج‭ ‬بحرية‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الجنوبي‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬سيتم‭ ‬تفتيش‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬جيروزاليم‭ ‬بوست‭ ‬أن‭ ‬المشاهد‭ ‬التي‭ ‬بثت‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الماضية،‭ ‬‮«‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الوعد‭ ‬كان‭ ‬ضربا‭ ‬من‭ ‬الخيال‭. ‬فالناس‭ ‬يتنقلون‭ ‬بحرية،‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ (‬عناصر‭) ‬حماس‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطريق‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬بند‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توقيعه‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تفتيش‭ ‬المركبات،‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬بالضبط‭. ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬فقد‭ ‬تحرك‭ (‬الإرهابيون‭) ‬بأسلحتهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تفتيشهم‮»‬‭. ‬وشككت‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬للحرب‭ ‬بنفس‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬تلويح‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬باستئنافها‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬صحيحا،‭ ‬لكن‭ ‬المشهد‭ ‬سيكون‭ ‬مختلفا‭ ‬تماما‭ ‬عما‭ ‬تركوه‭ ‬عليه،‭ ‬مع‭ ‬تفكيك‭ ‬ممر‭ ‬نتساريم،‭ ‬وعودة‭ ‬جنود‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ستكون‭ ‬مليئة‭ ‬بالفلسطينيين‭ ‬ومن‭ ‬يدري‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬المسلحين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ألقت‭ ‬صحيفة‭ ‬هآرتس‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مشهد‭ ‬عودة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬الشمال،‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬الرغبة‭ ‬الجامحة‭ ‬لدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬ترك‭ ‬ديارهم‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬لحق‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬وصفت‭ ‬صحيفة‭ ‬الجارديان‭ ‬الطوفان‭ ‬البشري‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬مع‭ ‬إزالة‭ ‬الحواجز‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬التي‭ ‬قسمت‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬بأنه‭ ‬طابور‭ ‬مثقل‭ ‬بالمشاعر‭ ‬المختلطة‭ ‬بالفرحة‭ ‬والخوف‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الساحل‭ ‬بموازاة‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬وكذلك‭ ‬اصطفاف‭ ‬المركبات‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬آخر‭. ‬وأبرزت‭ ‬الصحيفة‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المتجهين‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬يدركون‭ ‬تماما‭ ‬أنهم‭ ‬سيعودون‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬أطلال،‭ ‬لكنهم‭ ‬أرادوا‭ ‬نصب‭ ‬الخيام‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬مخيمات‭ ‬النزوح‭ ‬المزدحمة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬واستشهدت‭ ‬ببيانات‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬مبنى‭ ‬تضرر‭ ‬أو‭ ‬دمر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البقعة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬وصف‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لدى‭ ‬بريطانيا‭ ‬حسام‭ ‬زملط،‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬رسمه‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬بأجسادهم‭ ‬لدى‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬رد‭ ‬واضح‭ ‬وضوح‭ ‬الشمس‭ ‬على‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يتآمرون‭ ‬لاقتلاعنا‭ ‬من‭ ‬وطننا‮»‬‭. ‬

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