سيناريو مشابه يُسقِط الهلال والاتحاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): سار الهلال المتصدر على خطى ملاحقه اللصيق الاتحاد، فسقط خاسراً بسيناريو دراماتيكي في الوقت القاتل أمام القادسية (1-2)، شأنه شأن «العميد» الذي سبقه بالخسارة بالنتيجة عينها أمام ضمك، ما أبقى وضع الصدارة على حاله بتساوي النقاط بينهما، بعد 17 جولة على انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم.
على أرضه في الدمام، وبتسجيله هدفين، ثانيهما في الوقت البدل عن ضائع، أحبط نجم القادسية الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ محاولة الهلال للانفراد بصدارة الترتيب بعد تعثر الاتحاد، رافعاً رصيد الفريق الشرقي إلى 37 نقطة، مقلصاً الفارق إلى 6 نقاط في المركز الثالث. وعما إذا كان القادسية يفكر في حصد اللقب هذا الموسم، علق أوباميانغ قائلاً «لا داعي للتسرع، لدينا الكثير من الأمور التي نحتاج إلى تحسينها».
وفيما وصف مدرب حامل اللقب البرتغالي جورجي جيزوس النتيجة بـ«الموجعة، وغير العادلة قياساً إلى ما قدمناه في المباراة»، اعتبر الإسباني كارلوس ميندي، مساعد مدرب القادسية الإسباني ميتشل غونساليس، الموقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء، ان الفوز على الهلال، مهم في مسيرة المنافسة، لافتاً إلى أن النادي خلق منظومة كاملة.
على ملعب «مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية» في أبها، فرض مهاجم ضمك الكاميروني جورج كيفين نكودو نفسه نجماً مطلقاً للمباراة، عبر قيادته النادي المضيف إلى إلحاق الخسارة الثانية للاتحاد هذا الموسم، مكرراً سيناريو الذهاب من الموسم الماضي، عندما سجل هدفين قاد بهما ضمك للانتصار على الاتحاد .(3-1)
عزا مدرب الاتحاد، الفرنسي لوران بلان، خسارة فريقه إلى عدم التركيز، مشيراً إلى أن بعض الظروف الفنية أثرت على الأداء.
كما عبّر بلان عن استيائه من بعض الأخطاء التي وقعت أثناء المباراة، قائلاً إن الفريق بأكمله لم يكن في أفضل حالاته.
رونالدو يواصل التوهج
على وقع انتقال مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا رسمياً إلى فنربهتشه التركي، لم يجد النصر صعوبة في تجاوز الفتح (3-1) مستعيناً بتوهج نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وقّع على هدفه الرابع عشر مواصلاً صدارته لترتيب الهدافين.
بفوزه العاشر، ضاعف «العالمي» (الرابع بـ 35 نقطة) من آلام الفتح، المستقر في قاع الترتيب بـ9 نقاط، لكن مدرب الأخير البرتغالي جوزيه غوميش بدا راضياً عن ما أسماه «التحسن في مستوى الفريق، خصوصاً في الجانب الدفاعي».
وبعد نجاح فريقه باستعادة نغمة انتصاراته أمام الفيحاء (2-1)، هاجم محمد المنجم، رئيس نادي الشباب.
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