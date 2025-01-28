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سيناريو مشابه يُسقِط الهلال والاتحاد

1/28/2025 7:14:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سار‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬ملاحقه‭ ‬اللصيق‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فسقط‭ ‬خاسراً‭ ‬بسيناريو‭ ‬دراماتيكي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬أمام‭ ‬القادسية‭ (‬1-2‭)‬،‭ ‬شأنه‭ ‬شأن‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬بالخسارة‭ ‬بالنتيجة‭ ‬عينها‭ ‬أمام‭ ‬ضمك،‭ ‬ما‭ ‬أبقى‭ ‬وضع‭ ‬الصدارة‭ ‬على‭ ‬حاله‭ ‬بتساوي‭ ‬النقاط‭ ‬بينهما،‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬جولة‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدمام،‭ ‬وبتسجيله‭ ‬هدفين،‭ ‬ثانيهما‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع،‭ ‬أحبط‭ ‬نجم‭ ‬القادسية‭ ‬الغابوني‭ ‬بيار‭-‬إيميريك‭ ‬أوباميانغ‭ ‬محاولة‭ ‬الهلال‭ ‬للانفراد‭ ‬بصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بعد‭ ‬تعثر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيد‭ ‬الفريق‭ ‬الشرقي‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬مقلصاً‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬وعما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬القادسية‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬اللقب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬علق‭ ‬أوباميانغ‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للتسرع،‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تحسينها‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬وصف‭ ‬مدرب‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬النتيجة‭ ‬بـ«الموجعة،‭ ‬وغير‭ ‬العادلة‭ ‬قياساً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قدمناه‭ ‬في‭ ‬المباراة‮»‬،‭ ‬اعتبر‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ميندي،‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬القادسية‭ ‬الإسباني‭ ‬ميتشل‭ ‬غونساليس،‭ ‬الموقوف‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء،‭ ‬ان‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الهلال،‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المنافسة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬خلق‭ ‬منظومة‭ ‬كاملة‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الرياضية‮»‬‭ ‬في‭ ‬أبها،‭ ‬فرض‭ ‬مهاجم‭ ‬ضمك‭ ‬الكاميروني‭ ‬جورج‭ ‬كيفين‭ ‬نكودو‭ ‬نفسه‭ ‬نجماً‭ ‬مطلقاً‭ ‬للمباراة،‭ ‬عبر‭ ‬قيادته‭ ‬النادي‭ ‬المضيف‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬للاتحاد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬مكرراً‭ ‬سيناريو‭ ‬الذهاب‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬قاد‭ ‬بهما‭ ‬ضمك‭ ‬للانتصار‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ .(‬3-1‭)‬

عزا‭ ‬مدرب‭ ‬الاتحاد،‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان،‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التركيز،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الظروف‭ ‬الفنية‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬الأداء‭.‬

كما‭ ‬عبّر‭ ‬بلان‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬أثناء‭ ‬المباراة،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭.‬

رونالدو‭ ‬يواصل‭ ‬التوهج‭ ‬

على‭ ‬وقع‭ ‬انتقال‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬رسمياً‭ ‬إلى‭ ‬فنربهتشه‭ ‬التركي،‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬النصر‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬الفتح‭ (‬3-1‭) ‬مستعيناً‭ ‬بتوهج‭ ‬نجمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬الذي‭ ‬وقّع‭ ‬على‭ ‬هدفه‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬مواصلاً‭ ‬صدارته‭ ‬لترتيب‭ ‬الهدافين‭.‬

بفوزه‭ ‬العاشر،‭ ‬ضاعف‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ (‬الرابع‭ ‬بـ‭ ‬35‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬آلام‭ ‬الفتح،‭ ‬المستقر‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬بـ9‭ ‬نقاط،‭ ‬لكن‭ ‬مدرب‭ ‬الأخير‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬غوميش‭ ‬بدا‭ ‬راضياً‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬‮«‬التحسن‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬نجاح‭ ‬فريقه‭ ‬باستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬انتصاراته‭ ‬أمام‭ ‬الفيحاء‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬هاجم‭ ‬محمد‭ ‬المنجم،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭.‬

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