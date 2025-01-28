قمة تقليدية بين السد والعربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يلتقي‭ ‬السد‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬تقليدية‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يطمح‭ ‬الغرافة‭ ‬الى‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬جاره‭ ‬الريان‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭.‬

ويأمل‭ ‬السد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬العربي،‭ ‬بعدما‭ ‬دك‭ ‬شباكه‭ ‬بخماسية‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭.‬

ويدخل‭ ‬السد‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬اللقاء‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬ضغط‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس‭ ‬المهدد‭ ‬بالإقالة،‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭ ‬والذي‭ ‬يصارع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفادي‭ ‬الهبوط‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬العربي‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬بأفضل‭ ‬فتراته‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬الوكرة‭ ‬3-4‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

ويعي‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬ياري‭ ‬رودريغيس‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬السد‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬القسمة‭ ‬على‭ ‬اثنين‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجماهير‭ ‬النادي‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬استعادة‭ ‬فريقها‭ ‬توازنه‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬سيكون‭ ‬مهما‭. ‬ويأمل‭ ‬الغرافة‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬مواصلة‭ ‬التوهج‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬السادس‭ ‬تواليا،‭ ‬بعدما‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬الدحيل‭ ‬المتصدر‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭.‬

ويعيش‭ ‬الغرافة‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬التألق،‭ ‬معتمدا‭ ‬على‭ ‬ترسانة‭ ‬هجومية‭ ‬كبيرة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬خوسيلو‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬السابق‭ ‬ومواطنه‭ ‬رودريغو‭ ‬مورينيو،‭ ‬والجزائري‭ ‬ياسين‭ ‬إبراهيمي‭ ‬والتونسي‭ ‬فرجاني‭ ‬ساسي‭.‬

ويبحث‭ ‬الريان‭ ‬السادس‭ (‬17‭ ‬نقطة‭) ‬ووصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة،‭ ‬عقب‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬الدحيل‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬