قمة تقليدية بين السد والعربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): يلتقي السد مع العربي في قمة تقليدية غدا الخميس ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم، فيما يطمح الغرافة الى الصدارة ولو مؤقتا من بوابة جاره الريان اليوم الأربعاء في الافتتاح.
ويأمل السد حامل اللقب في تجديد انتصاره على العربي، بعدما دك شباكه بخماسية في الذهاب.
ويدخل السد الذي تراجع الى المركز الثالث اللقاء تحت وطأة ضغط كبيرة على مدربه الإسباني فيليكس سانشيس المهدد بالإقالة، عقب الخسارة أمام قطر الحادي عشر قبل الاخير والذي يصارع من أجل تفادي الهبوط 0-1 في المرحلة الماضية.
في الجانب الآخر لا يمر العربي العاشر برصيد 13 نقطة بأفضل فتراته بعدما سقط أمام الوكرة 3-4 في المرحلة الماضية.
ويعي مدربه الإسباني ياري رودريغيس أن المواجهة أمام السد لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لجماهير النادي التي تنتظر استعادة فريقها توازنه وتحقيق انتصار سيكون مهما. ويأمل الغرافة الثاني برصيد 27 نقطة مواصلة التوهج وتحقيق انتصاره السادس تواليا، بعدما قلص الفارق مع الدحيل المتصدر إلى نقطتين فقط، عقب فوزه على الأهلي 2-0 في المرحلة السابقة.
ويعيش الغرافة فترة من التألق، معتمدا على ترسانة هجومية كبيرة تتمثل في الدولي الإسباني خوسيلو مهاجم ريال مدريد السابق ومواطنه رودريغو مورينيو، والجزائري ياسين إبراهيمي والتونسي فرجاني ساسي.
ويبحث الريان السادس (17 نقطة) ووصيف النسخة الماضية عن العودة إلى الواجهة، عقب تعادله مع الدحيل سلبا في المرحلة الماضية.
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