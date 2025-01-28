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لوكمان يغيب عن مواجهة برشلونة

1/28/2025 7:14:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬أتالانتا،‭ ‬ثالث‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬جناحه‭ ‬الدولي‭ ‬النيجيري‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬إفريقي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أديمولا‭ ‬لوكمان‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬ضد‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬أثناء‭ ‬التدريبات‭.‬

وقال‭ ‬أتالانتا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬إن‭ ‬لوكمان‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬المفصل‭ ‬الجانبي‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليمنى‭ ‬ولن‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬كاتالونيا‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬الفريق‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬أتالانتا‭ ‬مدة‭ ‬غياب‭ ‬لوكمان،‭ ‬لكن‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيطالية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬قد‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭.‬

وسيكون‭ ‬غياب‭ ‬لوكمان‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لأتالانتا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬وصنع‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وسجل‭ ‬ثلاثية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬انتصار‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭.‬

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