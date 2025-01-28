لوكمان يغيب عن مواجهة برشلونة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): أعلن نادي أتالانتا، ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء أن جناحه الدولي النيجيري وأفضل لاعب إفريقي العام الماضي، أديمولا لوكمان سيغيب عن مباراة الفريق ضد برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة الاخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في الركبة أثناء التدريبات.
وقال أتالانتا في بيان مقتضب إن لوكمان أصيب في المفصل الجانبي في ركبته اليمنى ولن يسافر إلى كاتالونيا حيث يهدف الفريق الإيطالي إلى تأمين التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.
ولم يحدد أتالانتا مدة غياب لوكمان، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قد يغيب عن الملاعب مدة شهر.
وسيكون غياب لوكمان خسارة كبيرة لأتالانتا اليوم الأربعاء حيث سجل 14 هدفا وصنع ستة أهداف أخرى هذا الموسم، وسجل ثلاثية رائعة في انتصار الموسم الماضي في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على بطل ألمانيا باير ليفركوزن.
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