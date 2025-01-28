فرصة أخيرة لـ ((سيتي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬الحياة‭ ‬أو‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المتوج‭ ‬بلقبها‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المتوقع‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬بـ«النهائي‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ودحض‭ ‬سيتي‭ ‬الاقتراح‭ ‬القائل‭ ‬إن‭ ‬الشكل‭ ‬الجديد‭ ‬للمسابقة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭ ‬للأندية‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يزيل‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬الكبرى‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬غوارديولا‭ ‬خطر‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وعانى‭ ‬أبطال‭ ‬إنكلترا‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬عاصف‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭.‬

وكان‭ ‬تحقيقه‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة،‭ ‬بينها‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬أمام‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بين‭ ‬أكتوبر‭ ‬وديسمبر،‭ ‬هو‭ ‬الحضيض‭ ‬في‭ ‬سقوط‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬القمة‭.‬

ولكن‭ ‬المشاكل‭ ‬الأعمق‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬معاناة‭ ‬سيتي‭ ‬انكشفت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬تخلفه‭ ‬أمامه‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬4‭-‬2‭.‬

كل‭ ‬هذا‭ ‬أجبر‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬إنفاق‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نافذة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭. ‬ودفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬والمدافعين‭ ‬الشابين‭ ‬البرازيلي‭ ‬فيتور‭ ‬ريس‭ ‬والأوزبكي‭ ‬عبدالقادر‭ ‬خوسانوف‭.‬

ويحتل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬المركز‭ ‬الـ25‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬يضم‭ ‬36‭ ‬فريقًا‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬الموسم‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬24‭ ‬فريقًا‭ ‬لتجنب‭ ‬الإقصاء‭.‬

لكن‭ ‬الفوز‭ ‬سيضمن‭ ‬له‭ ‬التأهل‭ ‬كون‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬العشرين‭ ‬يتفوق‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬فارق‭ ‬الاهداف‭ ‬للفريق‭ ‬الانكليزي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تساويهما‭ ‬نقاطا‭. ‬ويثق‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬سيستعيد‭ ‬أمجاده‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬مواسم‭ ‬بها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭. ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بكيفية‭ ‬مواجهتها‮»‬‭.‬