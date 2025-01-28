أستون فيلا يتطلع إلى ثمن النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برمنغهام‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يملك‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنكليزي‭ ‬فرصة‭ ‬أخيرة‭ ‬لحسم‭ ‬تأهله‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬جاره‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬في‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬بريطانية‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويحتل‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الالماني،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬سلتيك‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭.‬

وتخوض‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬إلى‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬دورا‭ ‬فاصلا‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬لتحديد‭ ‬الفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا،‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وكانت‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬بالنظام‭ ‬القديم‭ (‬كأس‭ ‬الاندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬البطلة‭)‬،‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬فيلا‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬برمنغهام‭ ‬لضمان‭ ‬تأهله‭ ‬المباشر‭ ‬وتفادي‭ ‬خوض‭ ‬الملحق‭.‬

وكان‭ ‬بإمكانه‭ ‬تأمين‭ ‬تأهله‭ ‬المباشر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬عندما‭ ‬حل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬أمامه‭ ‬0‭-‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لويس‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الامارة‭.‬

ويثق‭ ‬مدافع‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬تايرون‭ ‬مينغز‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الضغوط‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تترتب‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الحاسمة‭.‬

وضمن‭ ‬سلتيك‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬غلاسكو‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيرلندي‭ ‬الشمالي‭ ‬براندن‭ ‬رودجرز‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬جيد‭ ‬وتأمين‭ ‬مواجهة‭ ‬محتملة‭ ‬مع‭ ‬خصم‭ ‬أقل‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬الملحق‭.‬

كما‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬سلتيك‭ ‬إثبات‭ ‬جدارته‭ ‬بعد‭ ‬هزيمته‭ ‬الساحقة‭ ‬أمام‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬1‭-‬7‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭.‬

وقال‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الدولي‭ ‬الدنماركي‭ ‬كاسبر‭ ‬شمايكل‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬تعلمنا‭ ‬درسنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬دورتموند‭ ‬وتعافينا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حقًا‭. ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تتعلم‭ ‬عندما‭ ‬تمر‭ ‬بوقت‭ ‬عصيب‮»‬‭.‬