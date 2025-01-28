أستون فيلا يتطلع إلى ثمن النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برمنغهام - (أ ف ب): يملك أستون فيلا الإنكليزي فرصة أخيرة لحسم تأهله المباشر إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يواجه جاره سلتيك الاسكتلندي في «معركة بريطانية» اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة الأخيرة.
ويحتل رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري المركز التاسع في ترتيب المجموعة الموحدة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن الالماني، صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل مباشرة الى ثمن النهائي، فيما يحتل سلتيك المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.
وتخوض الفرق من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين دورا فاصلا من مباراتين لتحديد الفرق الثمانية الأخيرة المؤهلة إلى الدور المقبل.
ويتعين على أستون فيلا، المتوج باللقب مرة واحدة وكانت عام 1982 بالنظام القديم (كأس الاندية الأوروبية البطلة)، الفوز على ملعبه فيلا بارك في برمنغهام لضمان تأهله المباشر وتفادي خوض الملحق.
وكان بإمكانه تأمين تأهله المباشر بشكل كبير في الجولة السابعة قبل الأخيرة عندما حل ضيفا على موناكو الفرنسي، لكنه خسر أمامه 0-1 على ملعب لويس الثاني في الامارة.
ويثق مدافع أستون فيلا تايرون مينغز في قدرة فريقه على التعامل مع الضغوط التي قد تترتب على مثل هذه المباراة الحاسمة.
وضمن سلتيك تأهله إلى الملحق على الأقل بعد فوزه على يونغ بويز السويسري 1-0 في غلاسكو الأسبوع الماضي، ولكن فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز يتطلع إلى إنهاء الدور الاول في مركز جيد وتأمين مواجهة محتملة مع خصم أقل قوة في الملحق.
كما يتعين على سلتيك إثبات جدارته بعد هزيمته الساحقة أمام بوروسيا دورتموند 1-7 في الجولة الثانية في أصعب مبارياته في مرحلة الدوري.
وقال حارس مرماه الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل: «أعتقد أننا تعلمنا درسنا في المباراة ضد دورتموند وتعافينا بشكل جيد حقًا. في بعض الأحيان تتعلم عندما تمر بوقت عصيب».
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