Wednesday, 29 January 2025 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يوسف فيصل يشارك في بطولة ((ويند غيمز))

1/28/2025 7:14:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يشارك‭ ‬يوسف‭ ‬فيصل‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جرافيتي‭ ‬اندور‭ ‬سكاي‭ ‬دايفينغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ويند‭ ‬غيمز2025‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬اسبانيا،‭ ‬وهي‭ ‬احدى‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬الداخلي‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬فيصل‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مشوراه‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران‭ ‬الداخلي‭ ‬مع‭ ‬جرافيتي‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لــــ«جرافيتي‭ ‬اندور‭ ‬سكاي‭ ‬دايفينغ‮»‬‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬واحتضانها‭ ‬لموهبته‭ ‬وشغفه‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬الحر‭ ‬الداخلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬قدراته‭ ‬ومهاراته،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬المدربين‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬في‭ ‬النفق‭ ‬الهوائي‭ ‬الزجاجي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬الاحترافية‭ ‬المطلوبة‭.‬

وأشار‭ ‬يوسف‭ ‬فيصل‭ ‬الى‭ ‬استعداده‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ويند‭ ‬غيمز‭ ‬2025‮»‬‭ ‬وإظهار‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي‭.‬

MENAFN28012025000055011008ID1109140852

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث