يوسف فيصل يشارك في بطولة ((ويند غيمز))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يشارك يوسف فيصل لاعب فريق «جرافيتي اندور سكاي دايفينغ» في بطولة «ويند غيمز2025» التي تقام في اسبانيا، وهي احدى البطولات العالمية في مجال الطيران الداخلي ويشارك فيها نخبة من أقوى الفرق من مختلف أنحاء العالم.
وبهذه المناسبة، أكد اللاعب يوسف فيصل الذي بدأ مشوراه في عالم الطيران الداخلي مع جرافيتي في 2021 عن فخره واعتزازه بتمثيل مملكة البحرين في هذا المحفل الرياضي العالمي، معربا عن بالغ شكره وتقديره لــــ«جرافيتي اندور سكاي دايفينغ» على الدعم والمساندة واحتضانها لموهبته وشغفه في الطيران الحر الداخلي من خلال تطوير قدراته ومهاراته، حيث تم توفير المدربين والبرامج التدريبية والتأهيلية في النفق الهوائي الزجاجي الى أن وصل الى الاحترافية المطلوبة.
وأشار يوسف فيصل الى استعداده للمشاركة في بطولة «ويند غيمز 2025» وإظهار أفضل المستويات الفنية وتحقيق الفوز والانجازات المشرفة لمملكة البحرين في هذا المحفل الدولي.
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