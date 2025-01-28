يوسف فيصل يشارك في بطولة ((ويند غيمز))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يشارك‭ ‬يوسف‭ ‬فيصل‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬جرافيتي‭ ‬اندور‭ ‬سكاي‭ ‬دايفينغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ويند‭ ‬غيمز2025‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬اسبانيا،‭ ‬وهي‭ ‬احدى‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬الداخلي‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬فيصل‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مشوراه‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران‭ ‬الداخلي‭ ‬مع‭ ‬جرافيتي‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لــــ«جرافيتي‭ ‬اندور‭ ‬سكاي‭ ‬دايفينغ‮»‬‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬واحتضانها‭ ‬لموهبته‭ ‬وشغفه‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬الحر‭ ‬الداخلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬قدراته‭ ‬ومهاراته،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬المدربين‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬في‭ ‬النفق‭ ‬الهوائي‭ ‬الزجاجي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬الاحترافية‭ ‬المطلوبة‭.‬

وأشار‭ ‬يوسف‭ ‬فيصل‭ ‬الى‭ ‬استعداده‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬ويند‭ ‬غيمز‭ ‬2025‮»‬‭ ‬وإظهار‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي‭.‬