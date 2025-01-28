عن حظر صيد وبيع صغار الأسماك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بالأمس‭ ‬أصدر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬قرارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬يقضي‭ ‬بحظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬صغار‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬أطوالها‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬القرار،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬البحرية‭.‬

ليس‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬مشكلة،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬ليعالج‭ ‬مشكلة،‭ ‬ويمنع‭ ‬أزمة،‭ ‬ويقضي‭ ‬على‭ ‬ظاهرة،‭ ‬ويحمي‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬للحاضر‭ ‬والمستقبل‭.. ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مهنة‭ ‬أصيلة،‭ ‬ارتبطت‭ ‬باقتصاد‭ ‬الوطن‭ ‬وثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتاريخ‭ ‬البلد،‭ ‬والموروث‭ ‬البحري‭ ‬الوطني،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬التجاوزات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭.‬

القرار‭ ‬شمل‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬18‭ ‬نوعًا‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأطوال‭ ‬المسموح‭ ‬بصيدها،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬القرار‭ ‬الطول‭ ‬المسموح‭ ‬لصيد‭ ‬بعض‭ ‬الأسماك،‭ ‬وزيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لصيد‭ ‬البعض‭ ‬الآخر،‭ ‬كما‭ ‬حدد‭ ‬القرار‭ ‬أصغر‭ ‬حجم‭ ‬يسمح‭ ‬بصيده،‭ ‬بجانب‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬منح‭ ‬مفتشي‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬المخولين‭ ‬بصفة‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬حق‭ ‬دخول‭ ‬السفن‭ ‬والمصايد‭ ‬والأماكن‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬فيها‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬الأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬والتصرف‭ ‬فيها‭ ‬إذا‭ ‬خُشي‭ ‬تلفها‭. ‬وأكد‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكامه‭ ‬سيخضع‭ ‬للعقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.‬

بعض‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬الصيادين‭ ‬والباعة‭ ‬وغيرهم،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الاستغلال‭ ‬السيئ‭ ‬لمنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والحسابات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬حينما‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مصلحته‭ ‬الشخصية‭ ‬وجشعه‭ ‬وانتهاكه‭ ‬للثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وحقوق‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع،‭ ‬أعلن‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬سيهدد‭ ‬رزقه‭ ‬ويقطع‭ ‬مهنته‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭.. ‬في‭ ‬تهديد‭ ‬مبطن‭ ‬ضد‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر،‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مصالحهم‭ ‬الشخصية،‭ ‬يحاولون‭ ‬أن‭ ‬يوهموا‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬غير‭ ‬سليم‭ ‬ومفاجئ‭ ‬ومباغت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة،‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬صغار‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات،‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬وزارية‭ ‬تم‭ ‬نشرها‭ ‬والعمل‭ ‬بها‭.‬

قرار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬يستحق‭ ‬الدعم‭ ‬والإشادة‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭.. ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬نقاطع‭ ‬من‭ ‬يبيع‭ ‬الأسماك‭ ‬المخالفة‭ ‬للقرار‭.. ‬ويستحق‭ ‬أن‭ ‬نبلغ‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتجاوزه،‭ ‬لأن‭ ‬القرار‭ ‬يحمي‭ ‬ثروة‭ ‬الوطن،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬استجابة‭ ‬لمناشدات‭ ‬ومطالبات‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البحارة‭ ‬لحماية‭ ‬الموارد‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬الاستنزاف،‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعيد‭ ‬التذكير‭ ‬بضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيق‭ ‬إلزامية‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬نوخذة‭ ‬بحريني‮»‬‭ ‬على‭ ‬قوارب‭ ‬الصيد،‭ ‬ومنع‭ ‬السماح‭ ‬للعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬بدخول‭ ‬البحر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إشراف‭ ‬نوخذة‭ ‬بحريني‭ ‬معتمد‭.‬

التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أكدت‭ ‬عمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المهمة‭ ‬للمواطنين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬البحرية‭ ‬وحماية‭ ‬الصيد‭ ‬البحري،‭ ‬تستوجب‭ ‬التعاون‭ ‬المجتمعي‭ ‬للالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القرار،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬ينعكس‭ ‬أثرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ومستقبل‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬