Wednesday, 29 January 2025 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عن حظر صيد وبيع صغار الأسماك

1/28/2025 7:04:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لا‭ ‬أجد‭ ‬أي‭ ‬متعة‭ ‬بأكل‭ ‬صغار‭ ‬الأسماك‭ ‬سوى‭ ‬الخدعة‭ ‬التسويقية‭ ‬الزائفة‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬بطعم‭ ‬‮«‬البسكويت‮»‬‭.. ‬ولا‭ ‬أرى‭ ‬أي‭ ‬نفع‭ ‬بصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات‭ ‬الصغيرة‭ ‬سوى‭ ‬الجشع‭ ‬والطمع‭ ‬وطريقة‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر،‭ ‬وانتهاك‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭. ‬

بالأمس‭ ‬أصدر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬قرارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬يقضي‭ ‬بحظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬صغار‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬أطوالها‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬القرار،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬البحرية‭.‬

ليس‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬مشكلة،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬ليعالج‭ ‬مشكلة،‭ ‬ويمنع‭ ‬أزمة،‭ ‬ويقضي‭ ‬على‭ ‬ظاهرة،‭ ‬ويحمي‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬للحاضر‭ ‬والمستقبل‭.. ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مهنة‭ ‬أصيلة،‭ ‬ارتبطت‭ ‬باقتصاد‭ ‬الوطن‭ ‬وثقافة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتاريخ‭ ‬البلد،‭ ‬والموروث‭ ‬البحري‭ ‬الوطني،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬التجاوزات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭.‬

القرار‭ ‬شمل‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬18‭ ‬نوعًا‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأطوال‭ ‬المسموح‭ ‬بصيدها،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬القرار‭ ‬الطول‭ ‬المسموح‭ ‬لصيد‭ ‬بعض‭ ‬الأسماك،‭ ‬وزيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لصيد‭ ‬البعض‭ ‬الآخر،‭ ‬كما‭ ‬حدد‭ ‬القرار‭ ‬أصغر‭ ‬حجم‭ ‬يسمح‭ ‬بصيده،‭ ‬بجانب‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬منح‭ ‬مفتشي‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬المخولين‭ ‬بصفة‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬حق‭ ‬دخول‭ ‬السفن‭ ‬والمصايد‭ ‬والأماكن‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬فيها‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬الأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬والتصرف‭ ‬فيها‭ ‬إذا‭ ‬خُشي‭ ‬تلفها‭. ‬وأكد‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكامه‭ ‬سيخضع‭ ‬للعقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.‬

بعض‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬الصيادين‭ ‬والباعة‭ ‬وغيرهم،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الاستغلال‭ ‬السيئ‭ ‬لمنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والحسابات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬حينما‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مصلحته‭ ‬الشخصية‭ ‬وجشعه‭ ‬وانتهاكه‭ ‬للثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وحقوق‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع،‭ ‬أعلن‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬سيهدد‭ ‬رزقه‭ ‬ويقطع‭ ‬مهنته‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭.. ‬في‭ ‬تهديد‭ ‬مبطن‭ ‬ضد‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر،‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مصالحهم‭ ‬الشخصية،‭ ‬يحاولون‭ ‬أن‭ ‬يوهموا‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬غير‭ ‬سليم‭ ‬ومفاجئ‭ ‬ومباغت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة،‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬صغار‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات،‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬وزارية‭ ‬تم‭ ‬نشرها‭ ‬والعمل‭ ‬بها‭.‬

قرار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬يستحق‭ ‬الدعم‭ ‬والإشادة‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭.. ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬نقاطع‭ ‬من‭ ‬يبيع‭ ‬الأسماك‭ ‬المخالفة‭ ‬للقرار‭.. ‬ويستحق‭ ‬أن‭ ‬نبلغ‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتجاوزه،‭ ‬لأن‭ ‬القرار‭ ‬يحمي‭ ‬ثروة‭ ‬الوطن،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬وضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬استجابة‭ ‬لمناشدات‭ ‬ومطالبات‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البحارة‭ ‬لحماية‭ ‬الموارد‭ ‬البحرية‭ ‬من‭ ‬الاستنزاف،‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعيد‭ ‬التذكير‭ ‬بضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬والإجراءات‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيق‭ ‬إلزامية‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬نوخذة‭ ‬بحريني‮»‬‭ ‬على‭ ‬قوارب‭ ‬الصيد،‭ ‬ومنع‭ ‬السماح‭ ‬للعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬بدخول‭ ‬البحر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إشراف‭ ‬نوخذة‭ ‬بحريني‭ ‬معتمد‭.‬

التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أكدت‭ ‬عمل‭ ‬ضوابط‭ ‬لتنمية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وحمايتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬المهمة‭ ‬للمواطنين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬البحرية‭ ‬وحماية‭ ‬الصيد‭ ‬البحري،‭ ‬تستوجب‭ ‬التعاون‭ ‬المجتمعي‭ ‬للالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القرار،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬ينعكس‭ ‬أثرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ومستقبل‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

MENAFN28012025000055011008ID1109140796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث