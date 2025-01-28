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هذا هو ((سلام)) ترامب

1/28/2025 7:04:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عندما‭ ‬تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تنصيبه‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬ينهي‭ ‬الحروب‭ ‬وسيكون‭ ‬‮«‬صانع‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬اعتبر‭ ‬كثيرون‭ ‬هذا‭ ‬أمرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬مبشرا‭. ‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬لهذا‭ ‬التقدير‭ ‬الايجابي‭ ‬لحديث‭ ‬ترامب‭ ‬أي‭ ‬أساس‭. ‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬صانع‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬وانما‭ ‬أي‭ ‬سلام‭ ‬بالضبط‭ ‬يقصده‭ ‬ويريد‭ ‬ان‭ ‬يصنعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية؟

بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬أي‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وأي‭ ‬أمن‭ ‬أو‭ ‬استقرار‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتحقق‭ ‬الا‭ ‬عبر‭ ‬الحل‭ ‬العادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومنح‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

أين‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المفهوم‭ ‬العربي‭ ‬للسلام‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬أبسط‭ ‬ما‭ ‬يحتمه‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومقررات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬؟‭ ‬

لن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬مواقف‭ ‬ترامب‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وما‭ ‬فعله‭ ‬أثناء‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى،‭ ‬لكن‭ ‬سنتوقف‭ ‬عند‭ ‬المواقف‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭ ‬التي‭ ‬أفصح‭ ‬عنها‭ ‬مؤخرا‭.‬

قبل‭ ‬انتخاب‭ ‬ترامب‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أفصح‭ ‬بالفعل‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬جوانب‭ ‬رؤيته‭ ‬للمنطقة‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬إسرائيل‭ ‬مساحتها‭ ‬صغيرة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتوسع‭. ‬بالطبع‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬جدا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬تأييد‭ ‬أي‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬أرض‭ ‬عربية‭ ‬وأي‭ ‬عمليات‭ ‬توسع‭ ‬إسرائيلي‭.‬

وبمجرد‭ ‬تنصيبه‭ ‬سارع‭ ‬ترامب‭ ‬باتخاذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬والإجراءات،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬مواقف‭ ‬تكشف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭.‬

أول‭ ‬قرار‭ ‬اتخذه‭ ‬كان‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬فرضتها‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬المستوطنين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬ارتكبوا‭ ‬أعمالا‭ ‬إرهابية‭ ‬مروعة‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬كما‭ ‬قال‭ ‬المعلقون،‭ ‬حتى‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬أنفسهم‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬تأييدا‭ ‬لإرهاب‭ ‬المستوطنين‭ ‬بل‭ ‬بمثابة‭ ‬ضوء‭ ‬أخضر‭ ‬كي‭ ‬يمضوا‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬جرائم‭ ‬إرهابية‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وهم‭ ‬مطمئنون‭ ‬الى‭ ‬مباركة‭ ‬ترامب‭.‬

هذا‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‭ ‬وإرهابهم‭ ‬وراءه‭ ‬موقف‭ ‬آخر‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬يتبناه‭ ‬ترامب،‭ ‬هو‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬اسرائيل‭ ‬بضمّ‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

سبق‭ ‬لترامب‭ ‬ان‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭. ‬ومنذ‭ ‬أيام‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬مستشاريه‭ -‬ويدعى‭ ‬مايك‭ ‬ايفانس‭- ‬انه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬ضم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

بالطبع‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تعني‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لترامب‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬بأي‭ ‬صيغة،‭ ‬وأنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬أصلا‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

وقبل‭ ‬أيام‭ ‬أصدر‭ ‬ترامب‭ ‬تعليمات‭ ‬للجيش‭ ‬برفع‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬توريد‭ ‬قنابل‭ ‬تزن‭ ‬ألفي‭ ‬طن‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬تأييد‭ ‬لجرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتابعنا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الكارثة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬ترامب‭.. ‬نعني‭ ‬دعوته‭ ‬الصريحة‭ ‬إلى‭ ‬تهجير‭ ‬كل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬بلادهم‭ ‬الى‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭.‬

لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الحديث‭ ‬عما‭ ‬يعنيه‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬تصفية‭ ‬نهائية‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬تحذر‭ ‬منه‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مواقفها‭ ‬واجتماعاتها‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬يريد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬

الجوانب‭ ‬التي‭ ‬ذكرناها‭ ‬تلخص‭ ‬إذن‭ ‬معنى‭ ‬‮«‬السلام‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

‮«‬سلام‮»‬‭ ‬ترامب‭ ‬يعني‭ ‬أمورا‭ ‬ثلاثة‭ ‬محددة‭:‬

1‭ - ‬التصفية‭ ‬النهائية‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬أي‭ ‬قتل‭ ‬القضية‭.‬

2‭ - ‬تمكين‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأبدي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬إطلاق‭ ‬يدها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أي‭ ‬عدوان‭ ‬او‭ ‬توسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

3‭ - ‬ويعني‭ ‬هذا‭ ‬بالطبع‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يحكم‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الدائم‭.‬

هذا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬السلام‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭ ‬ترامب‭.‬

المسألة‭ ‬المهمة‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭ ‬ترامب‭ ‬ليست‭ ‬مواقف‭ ‬عابرة،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لفرض‭ ‬المشروع‭ ‬الصهيوني‭ ‬بكامله،‭ ‬وضعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أبعادها‭ ‬وأقرها‭ ‬هو‭.‬

بعد‭ ‬ان‭ ‬اتضحت‭ ‬كارثة‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬ترامب‭ ‬فرضه‭ ‬على‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ماذا‭ ‬ستقرر‭ ‬وماذا‭ ‬ستفعل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬الوجودي‭ ‬التاريخي‭.‬

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