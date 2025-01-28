دراسة تكشف عن حياة ((غريبة)) في أعماق الأرض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬النتائج،‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ «Science Advances» ، تُعد‭ ‬تتويجًا‭ ‬لأبحاث‭ ‬استمرت‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬الباحثون‭ ‬بمقارنة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬الميكروبيومات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتشير‭ ‬أبرز‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشقوق‭ ‬الرطبة‭ ‬في‭ ‬قشرة‭ ‬الأرض‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬موطنًا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬خلايا‭ ‬الميكروبات‭ ‬على‭ ‬كوكبنا،‭ ‬ما‭ ‬يتحدى‭ ‬الفهم‭ ‬التقليدي‭ ‬بأن‭ ‬الحياة‭ ‬تصبح‭ ‬أقل‭ ‬تنوعًا‭ ‬ووفرة‭ ‬كلما‭ ‬ابتعدنا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬طاقة‭ ‬الشمس‭.‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬البيئي‭ ‬الميكروبي‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬وودز‭ ‬هول‭ ‬البحري‭ ‬إميل‭ ‬روف‭: ‬‮«‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬أن‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬تعمقنا‭ ‬في‭ ‬باطن‭ ‬الأرض‭ ‬تقل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتاحة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقل‭ ‬الخلايا‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬لكننا‭ ‬نثبت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬أن‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البيئات‭ ‬تحت‭ ‬السطحية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مشابهًا،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أكثر‭ ‬تنوعًا،‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬الذي‭ ‬نراه‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬

إن‭ ‬ما‭ ‬اكتشفه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تنوع‭ ‬ميكروبي‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬تحت‭ ‬السطح‭ ‬يُعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬علميًا‭ ‬مهمًا،‭ ‬فقد‭ ‬أشار‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دراستهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ثراء‭ ‬الأنواع‭ ‬وتوازنها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البيئات‭ ‬تحت‭ ‬السطحية‭ ‬يُضاهي‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬السطحية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬الفريق‭ ‬مبدأ‭ ‬بيئيا‭ ‬عالميا‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬مهمة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نتائجها،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬منهجيتها‭ ‬أيضًا؛‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬الدراسات‭ ‬السابقة‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬تنسيق‭ ‬موحد‭ ‬لمجموعات‭ ‬البيانات‭ ‬الميكروبية‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بسبب‭ ‬اختلافات‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬جمع‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭.‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬تغير‭ ‬بفضل‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬عالم‭ ‬الأحياء‭ ‬الجزيئية‭ ‬ميتشيل‭ ‬سوغين،‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬هذا‭ ‬البحث،‭ ‬لتنظيم‭ ‬جمع‭ ‬وتحليل‭ ‬مجموعات‭ ‬البيانات‭ ‬الميكروبية‭.‬

وفتح‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تُعتبر‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬غير‭ ‬ذات‭ ‬أهمية،‭ ‬كما‭ ‬يُبرز‭ ‬البحث‭ ‬إمكانيات‭ ‬جديدة‭ ‬لدراسة‭ ‬الحياة‭ ‬الميكروبية‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬غير‭ ‬مألوفة،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يوسع‭ ‬فهمنا‭ ‬حول‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬الأرض،‭ ‬وربما‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬بعيدة‭ ‬مثل‭ ‬المريخ‭.‬