Wednesday, 29 January 2025 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما تأثير العزوبية على الجسم؟

1/28/2025 7:04:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) درست‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬الديموغرافيا‭ ‬والأطباء‭ ‬الأمريكيين‭ ‬والصينيين‭ ‬بيانات‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬بلدان‭ ‬كبيرة‭ ‬ذات‭ ‬ثقافات‭ ‬وأديان‭ ‬وقيم‭ ‬روحية‭ ‬مختلفة‭.‬

وتشير‭ ‬مجلة‭ ‬ Nature Human Behaviour إلى‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬للباحثين‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتطور‭ ‬الاكتئاب‭ ‬المزمن‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬بين‭ ‬العزاب‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمتزوجين‭. ‬وتوصل‭ ‬الباحثون‭ ‬الصينيون‭ ‬والأمريكيون‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاستنتاج‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬حالات‭ ‬الاكتئاب‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وإيرلندا‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والصين‭ ‬وإندونيسيا‭.‬

ووفقا‭ ‬للباحثين‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬التحليل‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أسر‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬والثقافات،‭ ‬ولوحظ‭ ‬هذا‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬جامعي‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬وما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬الاكتئاب‭ ‬هو‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الكحول‭ ‬والتدخين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬استمرت‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬كان‭ ‬الباحثون‭ ‬خلالها‭ ‬يجرون‭ ‬مسوحات‭ ‬دورية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬ويرصدون‭ ‬أعراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬لديهم،‭ ‬كما‭ ‬درسوا‭ ‬العادات‭ ‬السيئة‭ ‬لديهم‭ ‬وكيف‭ ‬تغيرت‭ ‬حالتهم‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬قسموهم‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬حالتهم‭ ‬الاجتماعية‭ (‬أعزب‭/‬متزوج‭/‬مطلق‭/‬أرمل‭ ‬للرجال‭) ‬وقارنوا‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالاكتئاب‭. ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬لوجود‭ ‬العائلة‭ ‬تأثيرا‭ ‬مفيدا‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬البلدان‭ ‬السبعة،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬وضعهم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وعوامل‭ ‬أخرى‭. ‬وأن‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬المتزوجين‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬للمعاناة‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬مختلفة‭ ‬للاكتئاب‭ ‬المزمن‭ ‬مقارنة‭ ‬بأقرانهم‭ ‬غير‭ ‬المتزوجين،‭ ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأخرى‭.‬

واكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬وفاة‭ ‬النصف‭ ‬الآخر‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬تطور‭ ‬الاكتئاب‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭ ‬بالمائة،‭ ‬والطلاق‭ ‬بنسبة‭ ‬64‭ ‬بالمائة‭. ‬وأن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الأسرة‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬البلدان،‭ ‬وعلى‭ ‬كلا‭ ‬الجنسين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬عال‭. ‬ويعزو‭ ‬الباحثون‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬ميل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬إلى‭ ‬شرب‭ ‬الكحول‭ ‬والتدخين‭. ‬ووفقا‭ ‬لهم‭ ‬ينبغي‭ ‬أخذ‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عند‭ ‬تطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬الاكتئاب‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ويقضي‭ ‬الاكتئاب‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬بعمر‭ ‬15‭-‬29‭ ‬عاما‭. ‬

MENAFN28012025000055011008ID1109140793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث