ما تأثير العزوبية على الجسم؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشير‭ ‬مجلة‭ ‬ Nature Human Behaviour إلى‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬للباحثين‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتطور‭ ‬الاكتئاب‭ ‬المزمن‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬بين‭ ‬العزاب‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمتزوجين‭. ‬وتوصل‭ ‬الباحثون‭ ‬الصينيون‭ ‬والأمريكيون‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاستنتاج‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬حالات‭ ‬الاكتئاب‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وإيرلندا‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والصين‭ ‬وإندونيسيا‭.‬

ووفقا‭ ‬للباحثين‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬التحليل‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬أسر‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬والثقافات،‭ ‬ولوحظ‭ ‬هذا‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬جامعي‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬وما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬الاكتئاب‭ ‬هو‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الكحول‭ ‬والتدخين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬استمرت‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬كان‭ ‬الباحثون‭ ‬خلالها‭ ‬يجرون‭ ‬مسوحات‭ ‬دورية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬ويرصدون‭ ‬أعراض‭ ‬الاكتئاب‭ ‬لديهم،‭ ‬كما‭ ‬درسوا‭ ‬العادات‭ ‬السيئة‭ ‬لديهم‭ ‬وكيف‭ ‬تغيرت‭ ‬حالتهم‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬قسموهم‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬حالتهم‭ ‬الاجتماعية‭ (‬أعزب‭/‬متزوج‭/‬مطلق‭/‬أرمل‭ ‬للرجال‭) ‬وقارنوا‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالاكتئاب‭. ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬لوجود‭ ‬العائلة‭ ‬تأثيرا‭ ‬مفيدا‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬البلدان‭ ‬السبعة،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬وضعهم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وعوامل‭ ‬أخرى‭. ‬وأن‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬المتزوجين‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬للمعاناة‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬مختلفة‭ ‬للاكتئاب‭ ‬المزمن‭ ‬مقارنة‭ ‬بأقرانهم‭ ‬غير‭ ‬المتزوجين،‭ ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأخرى‭.‬

واكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬وفاة‭ ‬النصف‭ ‬الآخر‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬تطور‭ ‬الاكتئاب‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭ ‬بالمائة،‭ ‬والطلاق‭ ‬بنسبة‭ ‬64‭ ‬بالمائة‭. ‬وأن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الأسرة‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬البلدان،‭ ‬وعلى‭ ‬كلا‭ ‬الجنسين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬عال‭. ‬ويعزو‭ ‬الباحثون‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬ميل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬إلى‭ ‬شرب‭ ‬الكحول‭ ‬والتدخين‭. ‬ووفقا‭ ‬لهم‭ ‬ينبغي‭ ‬أخذ‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عند‭ ‬تطوير‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬الاكتئاب‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ويقضي‭ ‬الاكتئاب‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬بعمر‭ ‬15‭-‬29‭ ‬عاما‭. ‬