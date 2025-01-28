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انهيار عملاق التكنولوجيا.. كيف فقدت ((إنفيديا)) بريقها مسجلة أكبر خسارة بالبورصة الأمريكية

1/28/2025 7:04:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خسرت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنفيديا‮»‬‭ ‬قرابة‭ ‬600‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية،‭ ‬مسجلة‭ ‬أكبر‭ ‬خسارة‭ ‬يومية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السوق‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مخاوف‭ ‬المستثمرين‭ ‬بعد‭ ‬تفوق‭ ‬‮«‬ديب‭ ‬سيك‮»‬‭ ‬الصينية‭.‬

وهوى‭ ‬سهم‭ ‬‮«‬إنفيديا‮»‬‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بنسبة‭ ‬16‭.‬97‭%‬،‭ ‬وأغلق‭ ‬تعاملات‭ ‬أمس‭ ‬عند‭ ‬118‭.‬42‭ ‬دولارا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أظهرته‭ ‬التداولات‭.‬

وتفوق‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬آي‭ ‬أسيستنت‮»‬‭ ‬ AI Assistant ‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ديب‭ ‬سيك‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬ليصبح‭ ‬التطبيق‭ ‬المجاني‭ ‬الأعلى‭ ‬تصنيفا‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬‮«‬آبل‮»‬‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأثار‭ ‬منتج‭ ‬‮«‬ديب‭ ‬سيك‮»‬‭ ‬منخفض‭ ‬الكلفة‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الكبرى‭ ‬ضخت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬منافساتها‭ ‬الصينية‭ ‬نماذج‭ ‬ذات‭ ‬أداء‭ ‬مماثل‭ ‬لروبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬الغربية‭ ‬بتكاليف‭ ‬أقل‭.‬

وفي‭ ‬بورصة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬أنهت‭ ‬المؤشرات‭ ‬تداولات‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬تباين،‭ ‬وتكبدت‭ ‬أسهم‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الكبرى‭ ‬أكبر‭ ‬الخسائر‭ ‬وفقد‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬ناسداك‭ ‬المجمع‭ ‬لأسهم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬612‭.‬38‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬3‭.‬1‭% ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬19341.83‭ ‬نقطة‭.‬

فيما‭ ‬خسر‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬ستاندرد‭ ‬آند‭ ‬بورز‭ ‬500‮»‬‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬88‭.‬96‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬1‭.‬5‭% ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬6012‭.‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬‮«‬داو‭ ‬جونز‮»‬‭ ‬الصناعي‭ ‬القياسي‭ ‬بمقدار‭ ‬289‭.‬33‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬7‭% ‬إلى‭ ‬44713‭.‬58‭ ‬نقطة‭. ‬

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