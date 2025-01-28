انهيار عملاق التكنولوجيا.. كيف فقدت ((إنفيديا)) بريقها مسجلة أكبر خسارة بالبورصة الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خسرت شركة «إنفيديا» قرابة 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، مسجلة أكبر خسارة يومية في تاريخ السوق الأمريكية، في ظل مخاوف المستثمرين بعد تفوق «ديب سيك» الصينية.
وهوى سهم «إنفيديا» في البورصة الأمريكية بنسبة 16.97%، وأغلق تعاملات أمس عند 118.42 دولارا، بحسب ما أظهرته التداولات.
وتفوق تطبيق «إيه آي أسيستنت» AI Assistant من شركة «ديب سيك» الصينية على منافسه «تشات جي بي تي» ليصبح التطبيق المجاني الأعلى تصنيفا على متجر تطبيقات «آبل» بالولايات المتحدة.
وأثار منتج «ديب سيك» منخفض الكلفة مخاوف من أن الشركات الأمريكية الكبرى ضخت الكثير من الاستثمارات في تطوير الذكاء الاصطناعي، في حين تقدم منافساتها الصينية نماذج ذات أداء مماثل لروبوتات الدردشة الغربية بتكاليف أقل.
وفي بورصة «وول ستريت» الأمريكية أنهت المؤشرات تداولات أمس على تباين، وتكبدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أكبر الخسائر وفقد مؤشر «ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 612.38 نقطة أو 3.1% ليصل إلى 19341.83 نقطة.
فيما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 88.96 نقطة أو 1.5% ليصل إلى 6012.28 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي بمقدار 289.33 نقطة أو بنسبة 0.7% إلى 44713.58 نقطة.
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