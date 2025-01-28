نوع حليب يؤخر سن اليأس عند المرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معلوم‭ ‬يعتبر‭ ‬الحليب‭ ‬مصدرا‭ ‬مهما‭ ‬للكالسيوم‭ ‬والدهون‭ ‬الحيوانية،‭ ‬وفيتامين B12 وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬تشير‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬الحليب‭ ‬يؤخر‭ ‬ظهور‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭.‬

وتقول‭: ‬‮«‬يعتمد‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬الحليب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬طازجا،‭ ‬لأنه‭ ‬يحتوي‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬هرمون‭ ‬الاستروجين‭! ‬وهذا‭ ‬الحليب‭ ‬هو‭ ‬حليب‭ ‬الأبقار‮»‬‭.‬

ولكن،‭ ‬تشير‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الحليب‭ ‬الطازج‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر‭ ‬بسبب‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسببها‭.‬

ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬بالطبع‭ ‬يمكن‭ ‬تناول‭ ‬الحليب‭ ‬الطازج‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأبقار‭ ‬تخضع‭ ‬يوميا‭ ‬لفحص‭ ‬طبي‭. ‬وبعكسه‭ ‬يمكن‭ ‬شرب‭ ‬الحليب‭ ‬المبستر‭ ‬فقط‭. ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬توصي‭ ‬الدكتورة‭ ‬آسيات‭ ‬خاتشيروفا‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬بتناول‭ ‬الحليب‭ ‬ومنتجاته‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث،‭ ‬لأن‭ ‬أحد‭ ‬المخاطر‭ ‬الرئيسية‭ ‬لانقطاع‭ ‬الطمث‭ -‬سواء‭ ‬المبكر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭- ‬هو‭ ‬تطور‭ ‬مرض‭ ‬هشاشة‭ ‬العظام‭ ‬الذي‭ ‬يصاحبه‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬كثافة‭ ‬وقوة‭ ‬أنسجة‭ ‬العظام‭. ‬ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬عند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التغذية‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬ذكر‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬لأنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الكالسيوم‭ ‬والفوسفور‭ ‬بنسبة‭ ‬مثالية‭ ‬لامتصاص‭ ‬أفضل‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬المرأة‭ ‬لا‭ ‬تستهلك‭ ‬الحليب‭ ‬كامل‭ ‬الدسم،‭ ‬فعليها‭ ‬تناول‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان،‭ ‬مثل‭ ‬الزبادي‭ ‬والجبن‭ ‬وغيرها‭. ‬