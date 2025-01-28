نوع حليب يؤخر سن اليأس عند المرأة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تشير الدكتورة يكاتيرينا بارانوفا إلى أن الحليب يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية للحياة.
ووفقا لها، كما هو معلوم يعتبر الحليب مصدرا مهما للكالسيوم والدهون الحيوانية، وفيتامين B12 وأكثر من ذلك. تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الحليب يؤخر ظهور انقطاع الطمث.
وتقول: «يعتمد الأمر على نوع الحليب إذا كان طازجا، لأنه يحتوي بالفعل على هرمون الاستروجين! وهذا الحليب هو حليب الأبقار».
ولكن، تشير في نفس الوقت إلى أن تناول الحليب الطازج محفوف بالمخاطر بسبب المشكلات الصحية التي يمكن أن يسببها.
ووفقا لها، بالطبع يمكن تناول الحليب الطازج إذا كانت الأبقار تخضع يوميا لفحص طبي. وبعكسه يمكن شرب الحليب المبستر فقط. من جانبها توصي الدكتورة آسيات خاتشيروفا خبيرة التغذية بتناول الحليب ومنتجاته خلال فترة انقطاع الطمث، لأن أحد المخاطر الرئيسية لانقطاع الطمث -سواء المبكر أو في الوقت المناسب- هو تطور مرض هشاشة العظام الذي يصاحبه انخفاض في كثافة وقوة أنسجة العظام. ووفقا لها، عند الحديث عن التغذية لا بد من ذكر منتجات الألبان لأنها تحتوي على الكالسيوم والفوسفور بنسبة مثالية لامتصاص أفضل. وإذا كانت المرأة لا تستهلك الحليب كامل الدسم، فعليها تناول منتجات الألبان، مثل الزبادي والجبن وغيرها.
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