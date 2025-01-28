Wednesday, 29 January 2025 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نوع حليب يؤخر سن اليأس عند المرأة

1/28/2025 7:04:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشير‭ ‬الدكتورة‭ ‬يكاتيرينا‭ ‬بارانوفا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحليب‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الضرورية‭ ‬للحياة‭.‬

ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معلوم‭ ‬يعتبر‭ ‬الحليب‭ ‬مصدرا‭ ‬مهما‭ ‬للكالسيوم‭ ‬والدهون‭ ‬الحيوانية،‭ ‬وفيتامين B12 وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬تشير‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬الحليب‭ ‬يؤخر‭ ‬ظهور‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭.‬

وتقول‭: ‬‮«‬يعتمد‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬الحليب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬طازجا،‭ ‬لأنه‭ ‬يحتوي‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬هرمون‭ ‬الاستروجين‭! ‬وهذا‭ ‬الحليب‭ ‬هو‭ ‬حليب‭ ‬الأبقار‮»‬‭.‬

ولكن،‭ ‬تشير‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الحليب‭ ‬الطازج‭ ‬محفوف‭ ‬بالمخاطر‭ ‬بسبب‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسببها‭.‬

ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬بالطبع‭ ‬يمكن‭ ‬تناول‭ ‬الحليب‭ ‬الطازج‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأبقار‭ ‬تخضع‭ ‬يوميا‭ ‬لفحص‭ ‬طبي‭. ‬وبعكسه‭ ‬يمكن‭ ‬شرب‭ ‬الحليب‭ ‬المبستر‭ ‬فقط‭. ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬توصي‭ ‬الدكتورة‭ ‬آسيات‭ ‬خاتشيروفا‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬بتناول‭ ‬الحليب‭ ‬ومنتجاته‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث،‭ ‬لأن‭ ‬أحد‭ ‬المخاطر‭ ‬الرئيسية‭ ‬لانقطاع‭ ‬الطمث‭ -‬سواء‭ ‬المبكر‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭- ‬هو‭ ‬تطور‭ ‬مرض‭ ‬هشاشة‭ ‬العظام‭ ‬الذي‭ ‬يصاحبه‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬كثافة‭ ‬وقوة‭ ‬أنسجة‭ ‬العظام‭. ‬ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬عند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬التغذية‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬ذكر‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬لأنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الكالسيوم‭ ‬والفوسفور‭ ‬بنسبة‭ ‬مثالية‭ ‬لامتصاص‭ ‬أفضل‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬المرأة‭ ‬لا‭ ‬تستهلك‭ ‬الحليب‭ ‬كامل‭ ‬الدسم،‭ ‬فعليها‭ ‬تناول‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان،‭ ‬مثل‭ ‬الزبادي‭ ‬والجبن‭ ‬وغيرها‭. ‬

MENAFN28012025000055011008ID1109140791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث