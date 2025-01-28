السنة الصينية الجديدة ((برج أو عام الحية أو الثعبان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويستمر‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالسنة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬عندهم‭ ‬مهرجان‭ ‬الربيع‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ (‬هذا‭ ‬العام‭ ‬برج‭ ‬أو‭ ‬سنة‭ ‬الثعبان‭ ‬أو‭ ‬الحية‭) ‬من‭ ‬يوم‭ ‬ولادة‭ ‬الهلال‭ ‬ New Moon ،‭ ‬وتنتهي‭ ‬الاحتفالات‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬القمر‭ ‬بدرا‭ ‬تاما‭ (‬بدر‭ ‬شعبان‭) ‬أي‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4:53‭ ‬مساء،‭ ‬ويسمى‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ (‬مهرجان‭ ‬الفوانيس‭).‬

وأسعدني‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬أول‭ ‬مدير‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬لمعهد‭ ‬كونفوشيوس‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬إلى‭ ‬يناير‭ ‬2021،‭ ‬وذلك‭ ‬كان‭ ‬ترجمة‭ ‬للزيارة‭ ‬التاريخية‭ ‬والميمونة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬جلالة‭ ‬ملكنا‭ ‬المفدى‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للصين‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2013،‭ ‬حيث‭ ‬كنت‭ ‬آنذاك‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬

ومن‭ ‬المصادفة‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬السنة‭ ‬الصينية‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬جلالته‭ ‬الـ75‭ (‬اليوبيل‭ ‬الماسي‭) - ‬أطال‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عمره‭ ‬ومتعه‭ ‬بالصحة‭ ‬والعافية‭.‬

وهيب‭ ‬عيسى‭ ‬الناصر

أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي