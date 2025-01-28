السنة الصينية الجديدة ((برج أو عام الحية أو الثعبان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تبدأ السنة الجديدة في الصين في اليوم الذي يتم فيه ولادة الهلال (هلال شعبان) ويكون الأقرب إلى موعد بداية فبراير (الربيع) من كل عام، ويصادف ذلك في هذا العام تاريخ 29 يناير 2025م في الساعة 3:35 مساء، وفق التقويم القمري - الشمسي الذي يعتمد على درجة ميلان الشمس وطور القمر - طبعا لا يتطلب ذلك رؤية الهلال وإنما يتم الاكتفاء بالحساب الفلكي - وهذا يعني أن العام القادم ستكون بداية السنة الصينية في 17 فبراير والسنة التي تليها في 6 فبراير.
ويستمر الاحتفال بالسنة الجديدة في الصين أو ما يسمى عندهم مهرجان الربيع لعام 2025 (هذا العام برج أو سنة الثعبان أو الحية) من يوم ولادة الهلال New Moon ، وتنتهي الاحتفالات عندما يكون القمر بدرا تاما (بدر شعبان) أي في 12 فبراير في الساعة 4:53 مساء، ويسمى هذا اليوم (مهرجان الفوانيس).
وأسعدني جدا أن أكون أول مدير من الجانب البحريني لمعهد كونفوشيوس بجامعة البحرين، بدءا من عام 2014 إلى يناير 2021، وذلك كان ترجمة للزيارة التاريخية والميمونة التي قام بها جلالة ملكنا المفدى حمد بن عيسى آل خليفة للصين في سبتمبر 2013، حيث كنت آنذاك نائبا لرئيس جامعة البحرين.
ومن المصادفة أن تأتي السنة الصينية الجديدة بعد يوم من مناسبة عيد ميلاد جلالته الـ75 (اليوبيل الماسي) - أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية.
وهيب عيسى الناصر
أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة الخليج العربي
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